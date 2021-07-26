Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti

Çin'de Xiao Qiumei adlı TikTok fenomeni, video çekerken yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

26.07.2021 - 08:24

Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti - 1
Çinli TikToker Xiao Qiumei, video çekmeye çalışırken hayata veda etti.


Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti - 2
Xiao Qiumei, 50 metrelik bir vincin tepesinde video çekerken düştü.


Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti - 3
23 yaşındaki fenomenin, ölümünü ve nedeni ailesi tarafından doğrulandı.


Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti - 4
Vinç operatörü olarak çalışan Fenomen, sosyal medyada paylaştığı günlük hayatı ve işine dair videolarıyla biliniyordu.


Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti - 5
Paylaşımları için çoğunlukla TikTok’un Çin versiyonu olarak bilinen Douyin’i kullanan Xiao Qiumei 2 çocuk annesiydi.

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