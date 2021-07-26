Fenomen Xiao Qiumei video çekerken hayatını kaybetti

Çin'de Xiao Qiumei adlı TikTok fenomeni, video çekerken yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Çinli TikToker Xiao Qiumei, video çekmeye çalışırken hayata veda etti. Xiao Qiumei, 50 metrelik bir vincin tepesinde video çekerken düştü. 23 yaşındaki fenomenin, ölümünü ve nedeni ailesi tarafından doğrulandı. Vinç operatörü olarak çalışan Fenomen, sosyal medyada paylaştığı günlük hayatı ve işine dair videolarıyla biliniyordu. Paylaşımları için çoğunlukla TikTok’un Çin versiyonu olarak bilinen Douyin’i kullanan Xiao Qiumei 2 çocuk annesiydi.