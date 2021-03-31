Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı

Fenomen Enes Batur'a YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza geldi. Batur, platforma video yüklemesinin yasaklandığını duyurdu.

31.03.2021 - 10:56

Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı - 1
Türkiye'de en çok takipçiye sahip YouTuber'ların başında gelen Enes Batur, Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza aldı.


Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı - 2
Yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu dile getirdi.


Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı - 3
Batur şu ifadeleri kullandı: "Sinir krizi geçireceğim. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. Video yüklemem yasaklandı"


Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı - 4
Batur daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almış, daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamaları kaldırılmıştı.


Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı - 5
Batur'un Instagram'da 5.2 milyon, YouTube'da 15 milyon takipçisi bulunuyor.

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