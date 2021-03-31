Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı

Fenomen Enes Batur'a YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza geldi. Batur, platforma video yüklemesinin yasaklandığını duyurdu.

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31.03.2021 - 10:56

Türkiye'de en çok takipçiye sahip YouTuber'ların başında gelen Enes Batur, Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza aldı.







Yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu dile getirdi.







Batur şu ifadeleri kullandı: "Sinir krizi geçireceğim. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. Video yüklemem yasaklandı"







Batur daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almış, daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamaları kaldırılmıştı.







Batur'un Instagram'da 5.2 milyon, YouTube'da 15 milyon takipçisi bulunuyor.

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