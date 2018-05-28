Fenomenler kilo aldırıyor (Liverpool Üniversitesi araştırması)
Yapılan son araştırmalar, sosyal medya sitelerinde ünlenen bazı isimlerin, videolarını izleyen çocukları sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeye teşvik ettiğini ortaya çıkardı.
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Dünya devi sosyal medya siteleri YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter’da şöhreti yakalayarak ‘fenomen’ olarak anılan kişilerin, çocukların yeme düzenini etkilediği sonucu ortaya çıktı.
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Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan ve Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulan çalışmada, popüler fenomen videolarını izleyen çocukların, izlemeyenlerden yüzde 26 daha fazla yağlı atıştırmalık tükettiğini ortaya koydu.
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Çalışma çerçevesinde Instagram’da 10.9 milyon takipçisi bulunan Zoella ve 4.6 milyon takipçiye sahip Alfie Deyes gibi sosyal medya yıldızlarına miniklerin verdiği tepkiler incelendi.
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Araştırmacılar, üç gruba ayırdıkları 176 çocuğa, ünlülerin atıştırmalık tüketirken, sağlıklı beslenirken ve bir şey yemezken çekilen fotoğraflarını gösterdi.
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Daha sonra çeşitli atıştırmalıklar önerilen çocuklardan ilk gruptakilerin ortalama 448 kalori, diğerlerininse 357 kalori aldığı gözlendi.