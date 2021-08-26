Fenomenlere izinsiz çekiliş soruşturması: Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen aralarında Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy gibi fenomenlerin de bulunduğu 16 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 26.08.2021 - 15:11

Fenomenlere izinsiz çekiliş soruşturması: Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy - 1
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.


Fenomenlere izinsiz çekiliş soruşturması: Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy - 2
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Fenomenlere izinsiz çekiliş soruşturması: Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy - 3
Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

Fenomenlere izinsiz çekiliş soruşturması: Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy - 4

Soruşturma kapsamında şuana kadar 6 kişinin ifadesinin alındı.

Fenomenlere izinsiz çekiliş soruşturması: Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy - 5
Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

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