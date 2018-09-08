Ferhan Şensoy'un düğününe ünlü akını

Şensoy, düğünün ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Söyleyecek çok söz var, edecek çok teşekkür var, ama mutluluğumun tarifi imkansız. Ailelerimiz, dostlarımız iyi ki varlar! Yarın daha detaylı yazmak istiyorum duygularımı ama paylaşmak istedim bu anı sizlerle. Düğün yapmanın ne demek olduğunu, neye hizmet ettiğini çok iyi anladım dün akşam. Ailem ve arkadaşlarıma tek tek teşekkür edicem ama bir kişi var ki; iyi ki böyle kıymetli dost edinmişim dedim . Canım Tuvana Büyükçınar sen çok ama çok özelsin, seni aileme kattığım için çok şanslıyım, iyi ki varsın! Ve tabi ki Cem Öğet seni çok ama çok seviyorum, ellerimiz hiç ayrılmasın.”