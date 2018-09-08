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Ferhan Şensoy'un düğününe ünlü akını

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Cem Öğet ile nikah masasına oturdu. Tarabya’daki Fransız Bahçeleri’nde gerçekleşen düğüne sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

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    Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Cem Öğet ile evlendi.

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    Şensoy, düğünün ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    “Söyleyecek çok söz var, edecek çok teşekkür var, ama mutluluğumun tarifi imkansız. Ailelerimiz, dostlarımız iyi ki varlar! Yarın daha detaylı yazmak istiyorum duygularımı ama paylaşmak istedim bu anı sizlerle. Düğün yapmanın ne demek olduğunu, neye hizmet ettiğini çok iyi anladım dün akşam. Ailem ve arkadaşlarıma tek tek teşekkür edicem ama bir kişi var ki; iyi ki böyle kıymetli dost edinmişim dedim . Canım Tuvana Büyükçınar sen çok ama çok özelsin, seni aileme kattığım için çok şanslıyım, iyi ki varsın! Ve tabi ki Cem Öğet seni çok ama çok seviyorum, ellerimiz hiç ayrılmasın.” 

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    Tarabya’daki Fransız Bahçeleri’nde gerçekleşen düğüne pek çok ünlü isim katıldı.

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    Ünlüler, düğün fotoğraflarını #cemfer etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.
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    İşte düğüne katılan ünlüler...
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    Bergüzar Korel
  • 8

    Hazar Ergüçlü
  • 9

    Aslıcan Orcan, Yetkin Dikinciler ve kızları Lal
  • 10

    Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen
  • 11

    Arda Turan ve Aslıhan Doğan
  • 12

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen
  • 13

    Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar

     

  • 14

    Esra Erol
  • 15

    Tuğba Coşkun ve Şeyda Coşkun
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    Pelin Öztekin ve sevgilisi
  • 17

    Ezgi Eyüboğlu Yıldırım

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    Bergüzar Korel
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    Burcu Esmersoy ve eşi Berk Suyabatmaz
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