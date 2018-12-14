Feridun Düzağaç, Demet Akbağ ve Güven Kıraç'tan Öykü Arin için çağrı

1 İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı çiftinin Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan kızları Öykü Arin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Öykü için uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı Ailesi'ne, sanatçılar ve oyunculardan da destek geldi.

2 Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi isimler, kan verilmesi ve donör olunması çağrısında bulundu.

3 Kısa bir video çekerek yayınlayan Feridun Düzağaç, "Dünyalar güzeli Öykü için ve buna ihtiyacı olan tüm çocuklarımız için, gençlerimiz için 18-50 yaş aralığında, sağlık sorunu olmayan tüm insanlarımızı, kök hücre ve donör konusunda bilgilenmeye, Kızılay kan merkezlerinde, kan testi yapmaya davet ediyorum. Çocuklarımızı koruyabildiğimiz her gün, insanlık için daha anlamlı. Hassasiyetiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Dünyalar güzeli Öykü'ye acil şifalar diliyorum" dedi.

4 Güven Kıraç da, Öykü Arin için mesajını yine çektiği bir video ile paylaştı. Kıraç, tedavi gören lösemi hastası Öykü Arin ve bütün ilik bekleyen hastalar için 3 tüp kan vermenin yeterli olacağını belirterek, "Lütfen kan verin, duyarsız kalmayın" diye konuştu.

5 Sanatçı Demet Akbağ da, herkesin Öykü Arin gibi çocuklara hayat olmasını istedi. Akbağ, yayınladığı mesajda, "donör olalım" çağırısında bulundu.