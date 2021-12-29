Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi

maNga grubunun solisti Ferman Akgül, çocuklarının annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile 10 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandırdı.

Haberler 29.12.2021 - 16:32

Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi - 1

maNga grubunun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu.

Bodrum'da aile arasında gerçekleşen törenle evlenen çift, fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi - 2

Akgül, evlilik haberini, "Çocuklu ve evli... İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı 'Orada mı olsun, burada mı?', 'Yazın mı olsun, kışın mı?' 'Yok çocuklar doğuyor, bir bekleyelim' diye diye on sene geçmiş" sözleriyle verdi.

Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi - 3

Akgül, mesajına şöyle devam etti:

"Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de 'Resmi nikahımızı ekleyelim artık' dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Ankaralısın. 26.12.2021. Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle."

Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi - 4

Bettina Kuperman, 2009'dan beri Türkiye'de yaşıyor ancak sık sık ülkesine gidip geliyor.

Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi - 5

Kopenhag'da hukuk yüksek lisansı yapmış olan Bettina Kuperman, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında çalışıyor.

Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi - 6

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER