Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi

Haberler 29.12.2021 - 16:32
maNga grubunun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu.
Bodrum'da aile arasında gerçekleşen törenle evlenen çift, fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Akgül, evlilik haberini, "Çocuklu ve evli... İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı 'Orada mı olsun, burada mı?', 'Yazın mı olsun, kışın mı?' 'Yok çocuklar doğuyor, bir bekleyelim' diye diye on sene geçmiş" sözleriyle verdi.
Akgül, mesajına şöyle devam etti:
"Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de 'Resmi nikahımızı ekleyelim artık' dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Ankaralısın. 26.12.2021. Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle."
Bettina Kuperman, 2009'dan beri Türkiye'de yaşıyor ancak sık sık ülkesine gidip geliyor.
Kopenhag'da hukuk yüksek lisansı yapmış olan Bettina Kuperman, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında çalışıyor.