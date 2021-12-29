Ferman Akgül iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile 10 yıl sonra evlendi

Akgül, evlilik haberini, "Çocuklu ve evli... İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı 'Orada mı olsun, burada mı?', 'Yazın mı olsun, kışın mı?' 'Yok çocuklar doğuyor, bir bekleyelim' diye diye on sene geçmiş" sözleriyle verdi.