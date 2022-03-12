Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı

Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, "Zihnin, bedenin ve ruhun nasıl olup da bir araya geldiğini ve dayanılmaz olan bir şeye nasıl dayandığını bilmiyorum. Bazen bir sopayı ısırdım, bazen bağırdım, hatta uludum ve kıvrandım. O anlarda bayılmadım, keşke bunu yapabilseydim" dedi.





