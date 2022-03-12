Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kıran ve 55 saatte hastaneye ulaştırılan Ashley Judd, yaşadığı süreci anlattı. Güney Afrika'da dokuz gün tedavi gören ve sonra da ABD'ye Tennessee'te götürülen Judd, "Güney Afrika'ya ulaştığımda bacağımda hayat yoktu ve kanamam vardı. Eğer orası yerine Avrupa'ya nakledilmiş olsaydım kan kaybından ölebilirdim" dedi.

Haberler 12.03.2022 - 12:01

Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı - 1

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd (53), geçtiğimiz sene Kongo Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.


Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı - 2

Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, "Zihnin, bedenin ve ruhun nasıl olup da bir araya geldiğini ve dayanılmaz olan bir şeye nasıl dayandığını bilmiyorum. Bazen bir sopayı ısırdım, bazen bağırdım, hatta uludum ve kıvrandım. O anlarda bayılmadım, keşke bunu yapabilseydim" dedi.


Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı - 3

Ormanda çıktığı yürüyüşte düşen ve sağ bacağı kırılan Judd, hareket edemediği için tam beş saat boyunca yatmak zorunda kaldığını hatırlattı.


Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı - 4

Sonra çevreden birilerinin gelip onu ormandan çıkardığını dile getiren Judd, kendisi acılar içinde hamakta yatarken onu taşıyanların nehirleri geçtiğini, tepeleri aştığını ve sonunda bir motosiklete ulaştıklarını ifade etti.


Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı - 5

Güney Afrika'da dokuz gün tedavi gören ve sonra da ABD'ye Tennessee'te götürülen Judd, "Güney Afrika'ya ulaştığımda bacağımda hayat yoktu ve kanamam vardı. Eğer Güney Afrika yerine Avrupa'ya nakledilmiş olsaydım kan kaybından ölebilirdim" dedi.


Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı - 6

Ashley Judd, ayrıca 55 saat içinde yaşadığı acıya dayanma konusunda yıllardır uyguladığı meditasyon egzersizlerinin büyük faydasını gördüğünü söyledi.

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