Film gibi operasyonla kurtarılan oyuncu Ashley Judd yaşadıklarını anlattı

Haberler 12.03.2022 - 12:01
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd (53), geçtiğimiz sene Kongo Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.
Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, "Zihnin, bedenin ve ruhun nasıl olup da bir araya geldiğini ve dayanılmaz olan bir şeye nasıl dayandığını bilmiyorum. Bazen bir sopayı ısırdım, bazen bağırdım, hatta uludum ve kıvrandım. O anlarda bayılmadım, keşke bunu yapabilseydim" dedi.
Ormanda çıktığı yürüyüşte düşen ve sağ bacağı kırılan Judd, hareket edemediği için tam beş saat boyunca yatmak zorunda kaldığını hatırlattı.
Sonra çevreden birilerinin gelip onu ormandan çıkardığını dile getiren Judd, kendisi acılar içinde hamakta yatarken onu taşıyanların nehirleri geçtiğini, tepeleri aştığını ve sonunda bir motosiklete ulaştıklarını ifade etti.
Güney Afrika'da dokuz gün tedavi gören ve sonra da ABD'ye Tennessee'te götürülen Judd, "Güney Afrika'ya ulaştığımda bacağımda hayat yoktu ve kanamam vardı. Eğer Güney Afrika yerine Avrupa'ya nakledilmiş olsaydım kan kaybından ölebilirdim" dedi.
Ashley Judd, ayrıca 55 saat içinde yaşadığı acıya dayanma konusunda yıllardır uyguladığı meditasyon egzersizlerinin büyük faydasını gördüğünü söyledi.