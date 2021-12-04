Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, 2021'in en etkili ve ilham veren kadınlarını belirledi. Listede politikacılardan aktivistlere, ressamdan tenis oyuncusuna kadar birçok başarılı isim yer alıyor. İşte bu yıla damgasını vuran 25 kadın

Haberler 04.12.2021 - 12:31

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 1

25. Gabriela Hears - Kreatif Direktör / Moda Tasarımcısı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 2

24. Paula Rego - Ressam

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 3

23. Scarlett Johansson - Oyuncu

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 4

22. Shonda Rimes - Senaryo Yazarı / Yapımcı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 5

21. Sally Rooney - Yazar

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 6

20. Chloe Zhao - Film Yönetmeni / Senaryo Yazarı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 7

19. Sviatlana Tsikhanouskaya - Belarus Muhalefet Lideri

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 8

18. Sotooda Forotan - Aktivist

17. Vanessa Nakate- İnsan Hakları Savunucusu / Aktivist

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 9

16. Liz Cheney - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 10

15. Agnes Chow - Aktivist

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 11

14. Elisa Loncon Antileo - Şili Anayasa Kongresi Başkanı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 12

13. Naomi Osaka - Tenis Oyuncusu

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 13

12. Frances Haugen - Veri Bilimcisi / Bilim İnsanı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 14

11. Tsai Ing-Wen- Tayvan Lideri

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 15

10. Rosalind Brewer - Walgreens Boots Alliance CEO’su

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 16

9. Cathie Wood - Ark Yatırım Danışmanlığı Kurucu ve CEO’su

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 17

8. Kate Bingham - Eski Britanya Aşı Gücü Başkanı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 18

7. Mariam Al-Mahdi -Sudanlı Siyasetçi

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 19

6. Nancy Pelosi - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı

5. Luiza Trajano - İş İnsanı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 20

4. Gita Gopinath - IMF Baş Ekonomisti

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 21

3. Mary Barra - General Motors CEO’su

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 22

2. Lina Khan - Federal Ticaret Komisyonu Başkanı

Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi - 23

1. Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER