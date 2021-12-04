Financial Times 2021'in en etkili ve ilham veren 25 kadınını belirledi

Haberler 04.12.2021 - 12:31
25. Gabriela Hears - Kreatif Direktör / Moda Tasarımcısı
24. Paula Rego - Ressam
23. Scarlett Johansson - Oyuncu
22. Shonda Rimes - Senaryo Yazarı / Yapımcı
21. Sally Rooney - Yazar
20. Chloe Zhao - Film Yönetmeni / Senaryo Yazarı
19. Sviatlana Tsikhanouskaya - Belarus Muhalefet Lideri
18. Sotooda Forotan - Aktivist
17. Vanessa Nakate- İnsan Hakları Savunucusu / Aktivist
16. Liz Cheney - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi
15. Agnes Chow - Aktivist
14. Elisa Loncon Antileo - Şili Anayasa Kongresi Başkanı
13. Naomi Osaka - Tenis Oyuncusu
12. Frances Haugen - Veri Bilimcisi / Bilim İnsanı
11. Tsai Ing-Wen- Tayvan Lideri
10. Rosalind Brewer - Walgreens Boots Alliance CEO’su
9. Cathie Wood - Ark Yatırım Danışmanlığı Kurucu ve CEO’su
8. Kate Bingham - Eski Britanya Aşı Gücü Başkanı
7. Mariam Al-Mahdi -Sudanlı Siyasetçi
6. Nancy Pelosi - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
5. Luiza Trajano - İş İnsanı
4. Gita Gopinath - IMF Baş Ekonomisti
3. Mary Barra - General Motors CEO’su
2. Lina Khan - Federal Ticaret Komisyonu Başkanı
1. Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü