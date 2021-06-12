First Lady Jill Biden ve Cambridge Düşesi Kate Middleton buluştu: Birlikte okul ziyareti

İngiliz Kraliyet Alesi üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, İngiltere’de bir okulu ziyaret etti.

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İHA 12.06.2021 - 17:19

G7 Zirvesi İngiltere’nin ev sahipliğinde başladı. Corona virüs salgınından bu yana ilk kez gerçekleştirilen G7 Zirvesi’ne ilk kez ABD Başkanı olarak katılan ABD Başkanı Joe Biden’e eşi Jill Biden eşlik ediyor. Liderler görüşmelerine devam ederken, liderlerin eşleri de çeşitli temaslarda bulunuyor.

First Lady Biden ve Kate Middleton ilk kez bir etkinlikte bir araya geldi.

Joe Biden’ın eşi Jill Biden, İngiltere’de Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Cornwall’da bir okulu ziyaret etti.

Okulda eğitim gören 4-5 yaşındaki öğrencilerin sınıfını ziyaret eden First Lady Biden ve Kate Middleton, çocuklarla sohbet etti. İşte diğer kareler...

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