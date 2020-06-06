Forbes 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı
Frbes dergisi, dünyanin en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Geçen hafta Kylie Jenner'in milyarder olduğu konusun da gerçegi carpittigini açıklayan dergi, 22 yasindaki Jenner'ın bu sefer en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı. For
bes'a göre Jenner son bir yıl içinde 590 milyon dolar kazandı. İşte Forbes verilerine göre 2020'nin en çok kazanan 10 ünlü ismi....
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