Forbes 2020'nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Frbes dergisi, dünyanin en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Geçen hafta Kylie Jenner'in milyarder olduğu konusun da gerçegi carpittigini açıklayan dergi, 22 yasindaki Jenner'ın bu sefer en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı. For bes'a göre Jenner son bir yıl içinde 590 milyon dolar kazandı. İşte Forbes verilerine göre 2020'nin en çok kazanan 10 ünlü ismi....

06.06.2020 - 14:33

10. DWAYNE JOHNSON
87.5 milyon dolar
9. LEBRON JAMES
88.2 milyon dolar

8.HOWARD STERN
90 milyon dolar

7. NEYMAR
95.5 milyon dolar

6. TYLER PERRY
97 milyon dolar
5. LIONEL MESSI
104 milyon dolar



4. CRISTIANO RONALDO
105 milyon dolar

3. ROGER FEDERER
106.3 milyon dolar
2. KANYE WEST
170 milyon dolar

1. KYLIE JENNER
590 milyon dolar

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