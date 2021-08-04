Forbes dergisi Rihanna'yı resmen milyarder ilan etti

Rihanna, zenginliğinin kaynağını sadece müziğe borçlu değil. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50’lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty’den ve tabii müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.