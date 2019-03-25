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Forbes'a göre Kardashian/Jenner ailesinin serveti

ntv.com.tr

Kısa süre önce 2019’un milyarderlerini açıklayan Forbes dergisinin listesinde Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kız kardeşi Kylie Jenner’ın adı en dikkat çeken isim oldu. 21 yaşındaki Kylie Jenner, kendi çabasıyla servet elde eden en genç milyarder unvanını kazandı. Kendine ait güzellik ürünleri markası olan Kylie Jenner’ın servetinin yanı sıra lüks yaşam tarzıyla bilinen Kardahian/Jenner ailesinin serveti ne kadar? Forbes’a göre Kardashian/Jenner ailesinin toplam serveti 1 milyar 613 milyon dolar ediyor. İşte Kardashian/Jenner üyelerinin kişisel servetleri...

  • 1

    ROB KARDASHIAN

    ROB KARDASHIAN
    Mal varlığı: 10 milyon dolar
  • 2

    KENDALL JENNER

    KENDALL JENNER
    Mal varlığı: 18 milyon dolar
  • 3

    KOURTNEY KARDASHIAN

    KOURTNEY KARDASHIAN
    Mal varlığı: 35 milyon dolar
  • 4

    KHLOE KARDASHIAN

    KHLOE KARDASHIAN
    Mal varlığı: 40 milyon dolar
  • 5

    KRIS JENNER

    KRIS JENNER
    Mal varlığı: 60 milyon dolar
  • 6

    CAITHLYN JENNER

    CAITHLYN JENNER
    Mal varlığı: 100 milyon dolar
  • 7

    KIM KARDASHIAN

    KIM KARDASHIAN
    Mal varlığı: 350 milyon dolar
  • 8

    KYLIE JENNER

    KYLIE JENNER
    Mal varlığı: 1 milyar dolar
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