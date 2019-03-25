Forbes'a göre Kardashian/Jenner ailesinin serveti
ntv.com.tr
Kısa süre önce 2019’un milyarderlerini açıklayan Forbes dergisinin listesinde Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kız kardeşi Kylie Jenner’ın adı en dikkat çeken isim oldu. 21 yaşındaki Kylie Jenner, kendi çabasıyla servet elde eden en genç milyarder unvanını kazandı. Kendine ait güzellik ürünleri markası olan Kylie Jenner’ın servetinin yanı sıra lüks yaşam tarzıyla bilinen Kardahian/Jenner ailesinin serveti ne kadar? Forbes’a göre Kardashian/Jenner ailesinin toplam serveti 1 milyar 613 milyon dolar ediyor. İşte Kardashian/Jenner üyelerinin kişisel servetleri...
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1
ROB KARDASHIANMal varlığı: 10 milyon dolar
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2
KENDALL JENNERMal varlığı: 18 milyon dolar
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3
KOURTNEY KARDASHIANMal varlığı: 35 milyon dolar
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4
KHLOE KARDASHIANMal varlığı: 40 milyon dolar
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5
KRIS JENNERMal varlığı: 60 milyon dolar
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6
CAITHLYN JENNERMal varlığı: 100 milyon dolar
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7
KIM KARDASHIANMal varlığı: 350 milyon dolar
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8
KYLIE JENNERMal varlığı: 1 milyar dolar