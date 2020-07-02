Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba oldu

İsveç-Alman haber ajansı Blick'e konuşan Ecclestone, "Ace adını verdiğimiz bir oğlumuz oldu. Çok gururluyum" derken; normal doğum yöntemiyle bebeğini dünyaya getiren Flosi, "Her şey çok kolay oldu. Doğum 25 dakikada bitti. Tanrıya şükür" ifadesini kullandı.