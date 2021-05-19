Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu

Ülke genelinde corona virüs vakalarının düşüşe geçtiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Fransa Başbakanı Jean Castex ile bir kafede görüntülendi.

19.05.2021 - 12:48

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu - 1
Fransa'da bar, restoran ve mağazalar yeniden açılmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Jean Castex ile Paris'teki bir kafede kahve içerken görüntülendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu - 2
Fransız TV kanalı BFM, ikilinin Paris'in 8. bölgesinde bulunan cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'nin yakınındaki  Rue de Miromesnil'de olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu - 3
Macron, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin corona virüsle mücadelede doğru yönde ilerlediğini ama yine de ihtiyatlı kalmakta fayda olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu - 4
Fransa, K-Covid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye de dahil yedi ülkeyi zorunlu karantina listesine eklemişti. Listeye alınan ülkeler arasında ayrıca Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da var.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu - 5
Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken Fransa'da, uygulama, 8 Mayıs'ta başladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu - 6
Geçen ay varyant endişeleri nedeniyle Fransa, Brezilya'dan uçuşları durdurmuş, hemen ardından ise vaka oranlarında ve ölümlerde endişe verici bir artış görülen Hindistan da listeye dahil edilmişti.

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