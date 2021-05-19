Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu
Ülke genelinde corona virüs vakalarının düşüşe geçtiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Fransa Başbakanı Jean Castex ile bir kafede görüntülendi.
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19.05.2021 - 12:48
Fransa'da bar, restoran ve mağazalar yeniden açılmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Jean Castex ile Paris'teki bir kafede kahve içerken görüntülendi.
Fransız TV kanalı BFM, ikilinin Paris'in 8. bölgesinde bulunan cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'nin yakınındaki Rue de Miromesnil'de olduğunu söyledi.
Macron, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin corona virüsle mücadelede doğru yönde ilerlediğini ama yine de ihtiyatlı kalmakta fayda olduğunu söyledi.
Fransa, K-Covid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye de dahilyedi ülkeyi zorunlu karantina listesine eklemişti. Listeye alınan ülkeler arasında ayrıca Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da var.
Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken Fransa'da, uygulama, 8 Mayıs'ta başladı.
Geçen ay varyant endişeleri nedeniyle Fransa, Brezilya'dan uçuşları durdurmuş, hemen ardından ise vaka oranlarında ve ölümlerde endişe verici bir artış görülen Hindistan da listeye dahil edilmişti.
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