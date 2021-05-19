Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Jean Castex kafede buluştu

Fransa'da bar, restoran ve mağazalar yeniden açılmaya hazırlanırken CumhurbaşkanıBaşbakanile Paris'teki bir kafede kahve içerken görüntülendi.

Fransız TV kanalı BFM, ikilinin Paris'in 8. bölgesinde bulunan cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'nin yakınındaki Rue de Miromesnil'de olduğunu söyledi.

Macron, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin corona virüsle mücadelede doğru yönde ilerlediğini ama yine de ihtiyatlı kalmakta fayda olduğunu söyledi.