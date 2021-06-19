Futbolculardan tatil paylaşımları

Yeşil sahanın yıldızları hem uzun süren sezonun yorgunluğu atmak hem de yeni sezona dinlenerek girmek için tatile çıktı. İşte futbol dünyasının tatil fotoğraflarından öne çıkanlar...

19.06.2021 - 07:20

Futbolculardan tatil paylaşımları - 1
MARCAO
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MAURO ICARDI VE WANDA NARA
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LORIS KARIUS
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GOMIS VE AİLESİ
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DENIS SUAREZ
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ALEX TEIXEIRA
Futbolculardan tatil paylaşımları - 7
ISCO ALARCON
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VALENTINE ROSIER
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MUHAMMED SALAH
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PAULO DYBALA
Futbolculardan tatil paylaşımları - 11
ZINEDINE ZIDANE
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HULK
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ALPASLAN ÖZTÜRK
Futbolculardan tatil paylaşımları - 14
DAVID LUIZ
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EMRE ÇOLAK
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LUCAS MOURA
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FILIP NOVAK
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GEORGES-KEVIN NKOUDOU
Futbolculardan tatil paylaşımları - 19
SERGER YALÇIN VE LISAVETI KARİBSKAYA / ALAÇATI
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MBWANA SAMATTA
Futbolculardan tatil paylaşımları - 21
JAMSE DORDIGUEZ VE FALCAO
Futbolculardan tatil paylaşımları - 22
MBAYE DIAGNE
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DZEKO VE YASİN
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ALEX MORENO
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MICHAEL FREY
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ATINÇ NUKAN
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NECİP UYSAL
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PELKAS
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MOSTAFA MOHAMED
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TYLER BOYD
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DEARDRE YEDLİN

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CANER ERKİN
Futbolculardan tatil paylaşımları - 33

BRİGHT OSAYI-SAMUEL

Futbolculardan tatil paylaşımları - 34
MARCEL TISSERAND
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LUKAS PODOLSKI
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SERDAR AZİZ
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FATİH TERİM
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SERGEN YALÇIN
Futbolculardan tatil paylaşımları - 39
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Futbolculardan tatil paylaşımları - 40
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
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ŞENER ÖZBAYRAKLI
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MARTIN SKRTEL
Futbolculardan tatil paylaşımları - 43
LUYINDAMA
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RYAN DONK

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MESUT ÖZİL
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0DENİZ TÜRÜÇ
Futbolculardan tatil paylaşımları - 47
ABDÜLKADİR PARMAK
Futbolculardan tatil paylaşımları - 48
CENK GÖNEN
Futbolculardan tatil paylaşımları - 49
FLORIN ANDONE

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