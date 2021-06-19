Futbolculardan tatil paylaşımları

Yeşil sahanın yıldızları hem uzun süren sezonun yorgunluğu atmak hem de yeni sezona dinlenerek girmek için tatile çıktı. İşte futbol dünyasının tatil fotoğraflarından öne çıkanlar... MARCAO MAURO ICARDI VE WANDA NARA LORIS KARIUS GOMIS VE AİLESİ DENIS SUAREZ ALEX TEIXEIRA ISCO ALARCON VALENTINE ROSIER MUHAMMED SALAH PAULO DYBALA ZINEDINE ZIDANE HULK ALPASLAN ÖZTÜRK DAVID LUIZ EMRE ÇOLAK LUCAS MOURA FILIP NOVAK GEORGES-KEVIN NKOUDOU SERGER YALÇIN VE LISAVETI KARİBSKAYA / ALAÇATI MBWANA SAMATTA JAMSE DORDIGUEZ VE FALCAO MBAYE DIAGNE DZEKO VE YASİN ALEX MORENO MICHAEL FREY ATINÇ NUKAN NECİP UYSAL PELKAS MOSTAFA MOHAMED TYLER BOYD DEARDRE YEDLİN CANER ERKİN BRİGHT OSAYI-SAMUEL MARCEL TISSERAND LUKAS PODOLSKI SERDAR AZİZ FATİH TERİM SERGEN YALÇIN OĞUZHAN ÖZYAKUP OĞULCAN ÇAĞLAYAN ŞENER ÖZBAYRAKLI MARTIN SKRTEL LUYINDAMA RYAN DONK MESUT ÖZİL 0DENİZ TÜRÜÇ ABDÜLKADİR PARMAK CENK GÖNEN FLORIN ANDONE