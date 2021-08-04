Futbolculardan tatil paylaşımları: Messi ve eşi Antonela Roccuzzo tatilde
Yeşil sahanın yıldızları hem uzun süren sezonun yorgunluğu atmak hem de yeni sezona dinlenerek girmek için tatile çıktı. Bazı takımlar yeni sezon hazırlıklarına başlasa da, İşte futbol dünyasının tatil fotoğraflarından öne çıkanlar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.