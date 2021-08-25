Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde

ABD'li oyuncu Gabrielle Union ile eski basketbolcu Dwayne Wade aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunda rotayı İtalya'ya çevirdi. Ünlü çift ve ailesi tatilde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)
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25.08.2021 - 11:58
Oyuncu Gabrielle Union ile eski basketbolcu Dwayne Wade, aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunu sürdürüyor.
İtalya'nın farklı tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çift, önceki gün kiraladıkları teknede görüntülendi.
Union ve Wade, geçtiğimiz gün kiraladıkları tekne ile mavi sularda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
2014 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, bir ara teknenin güvertesinde romantik anlar yaşadı.
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