Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde

ABD'li oyuncu Gabrielle Union ile eski basketbolcu Dwayne Wade aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunda rotayı İtalya'ya çevirdi. Ünlü çift ve ailesi tatilde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

25.08.2021 - 11:58

Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 1
Oyuncu Gabrielle Union ile eski basketbolcu Dwayne Wade, aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunu sürdürüyor.


Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 2
İtalya'nın farklı tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çift, önceki gün kiraladıkları teknede görüntülendi.


Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 3
Union ve Wade, geçtiğimiz gün kiraladıkları tekne ile mavi sularda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.


Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 4

2014 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, bir ara teknenin güvertesinde romantik anlar yaşadı.

İşte ikilinin tatilinden diğer kareler...

Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 5
Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 6
Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 7
Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde - 8

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