Gabrielle Union ve Dwayne Wade İtalya tatilinde

Oyuncu Gabrielle Union ile eski basketbolcu Dwayne Wade, aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunu sürdürüyor.

İtalya'nın farklı tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çift, önceki gün kiraladıkları teknede görüntülendi.

Union ve Wade, geçtiğimiz gün kiraladıkları tekne ile mavi sularda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.





