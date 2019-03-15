Galada talihsiz kaza: Merdivenlerden düştü
Türk İşi Dondurma'nın galası birbirinden ünlü konukların katılımıyla Uniq Hall'de yapıldı. Kırmızı halıda davetlileri, filmde kullanılan dondurma arabası ve tren karşıladı. Galada merdivenden düşerek kaval kemiğinden yaralanan Şebnem Bozoklu’ya, ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.
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Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi anlatan Türk İşi Dondurma filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Kırmızı halıda davetlileri, filmde kullanılan dondurma arabası ve tren karşıladı.
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2Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yönetmenliğini ise Can Ulkay'ın üstlendiği Türk İşi Dondurma'nın galasında başrol oyuncuları Ali Atay eşi Hazal Kaya, Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun, Şebnem Bozoklu ise sevgilisi Kanat Atkaya ile objektiflerin karşısına geçerek mutluluk pozu verdiler.
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Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay’ın yönettiği, Gürkan Tanyaş’ın senaryosunu yazdığı, yaşanmış bir hikayeden esinlenilerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma filminin yapımcısı Mustafa Uslu, "Gerçekten bütün oyuncuların yalnız tamamının bebek oyuncusundan, hayvan dostlarımızda oynadı filmde onlara kadar, hatta diyaloğu olmayan yardımcı rolde oynayan arkadaşlara kadar oyunculuk performanslarının yüzde yüz iyi olduğu bir film oldu, halkımızın da bu gözle izlemesini rica ederim” dedi.
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Filmin yönetmeni Can Ulkay ise Türk işi Dondurma’nın aslında çok küçük bir hikayeden alınıp kurgulanmış bir film olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Çok severek çalıştık, çekerken de çok severek çektik. Benim asıl amacım seyredilebilir filmler üretmek, olduğunca kaliteli, senaryolarına dikkat ederek 2 saat boyunca insanların heyecanlanabileceği, güleceği, severek ayrılacağı, yönetmen olarak mutlu hissedebileceği, yapımcı olarak da paramı vermişim değmiş dedirtecek film, zaten popüler sinemanın birinci amacı bu olmalı seyirciyi çekmek." Filmin gösterim öncesi galada filmin dışında Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan film ile Dumlupınar filminin fragmanları ilk kez gösterildi.
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5Galada merdivenden düşerek kaval kemiğinden yaralanan Bozoklu’ya, ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.
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6Şebnem Bozoklu - Kanat Atkaya
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7Hazal Kaya - Ali Atay
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8Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun