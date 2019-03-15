Galada talihsiz kaza: Merdivenlerden düştü

Filmin yönetmeni Can Ulkay ise Türk işi Dondurma’nın aslında çok küçük bir hikayeden alınıp kurgulanmış bir film olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Çok severek çalıştık, çekerken de çok severek çektik. Benim asıl amacım seyredilebilir filmler üretmek, olduğunca kaliteli, senaryolarına dikkat ederek 2 saat boyunca insanların heyecanlanabileceği, güleceği, severek ayrılacağı, yönetmen olarak mutlu hissedebileceği, yapımcı olarak da paramı vermişim değmiş dedirtecek film, zaten popüler sinemanın birinci amacı bu olmalı seyirciyi çekmek." Filmin gösterim öncesi galada filmin dışında Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan film ile Dumlupınar filminin fragmanları ilk kez gösterildi.