Galler halkı Prens Charles ve monarşiye bayrak açtı: Bir prense ihtiyacımız yok!

“Monarşiyi Sona Erdir” adında kampanya yürüten grup, daha önce monarşi karşıtı sloganları içeren afişlerini İngiltere’de de sergilemişti.

Monarşi karşıtı grubu destekleyenler kadar onlar gibi düşünmeyenler de var ülkede. Kraliyet Ailesi’nin Galler’de popüler olduğunu söyleyen monarşi savunucuları, ailenin İngiltere’nin temsilcileri olduğunu öne sürüyor.