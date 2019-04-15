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Game of Thrones oyuncularının bölüm başı kazançları

ntv.com.tr

Seyircilerin merakla beklediği Game of Thrones 8. sezonun dün gece birinci bölümüyle ekrana gelmesinin ardından, dizi hayranlarının gündeminde Game of Thrones geniş yer edindi. Her yönüyle konuşulan Game of Thrones dizisinin oyuncularının maaşları da merak konusu. Game of Throne oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte Game of Thrones oyuncularının bölüm başına aldıkları maaşlar...

  • 1

    Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

    500 bin dolar

  • 2

    Kit Harington (Jon Snow)

    500 bin dolar

  • 3

    Lena Headey (Cersei Lannister)

    500 bin dolar

  • 4

    Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

    500 bin dolar

  • 5

    Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

    500 bin dolar

  • 6

    Sophie Turner (Sansa Stark)

    175 bin dolar

  • 7

    Maisie Williams (Arya Stark)

    175 bin dolar

  • 8

    Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)

    175 bin dolar

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