Game of Thrones oyuncularının bölüm başı kazançları
ntv.com.tr
Seyircilerin merakla beklediği Game of Thrones 8. sezonun dün gece birinci bölümüyle ekrana gelmesinin ardından, dizi hayranlarının gündeminde Game of Thrones geniş yer edindi. Her yönüyle konuşulan Game of Thrones dizisinin oyuncularının maaşları da merak konusu. Game of Throne oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte Game of Thrones oyuncularının bölüm başına aldıkları maaşlar...
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1Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)
500 bin dolar
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2Kit Harington (Jon Snow)
500 bin dolar
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3Lena Headey (Cersei Lannister)
500 bin dolar
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4Peter Dinklage (Tyrion Lannister)
500 bin dolar
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5Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)
500 bin dolar
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6Sophie Turner (Sansa Stark)
175 bin dolar
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7
Maisie Williams (Arya Stark)
175 bin dolar
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8Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)
175 bin dolar