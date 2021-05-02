Game of Thrones oyuncusundan Marilyn Manson'a tecavüz davası

"İDDİALAR, GERÇEĞİN KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE ÇARPITILMASI"

Şubat ayındaki iddialara yanıt olarak Manson, Instagram hesabından şöyle yazmıştı:

"Hakkımdaki bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtmasıdır. Samimi ilişkilerim her zaman karşılıklı fikir birliğine dayalı olmuştur. Başkaları bugün, geçmiş olayları yanlış aktarmayı seçiyor olsa da gerçek budur."

İddialar yapıldığından bu yana Manson'ın plak şirketi Loma Vista ve ajansı CAA şarkıcıyla ilişiğini kesti.

Manson ayrıca Creepshow ve American Gods da dahil olmak üzere rol alacağı birkaç televizyon dizisinden çıkarıldı.