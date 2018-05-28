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Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, stok fotoğrafları için modellik yaptı

ntv.com.tr

Game of Thrones’ta Deanerys Targanyen karakterini canlandıran Emilia Clarke, ABD’de yayımlanan Vanity Fair dergisinin yaz sayısına konuk oldu. Bu kapsamda kamera karşısına geçen 31 yaşındaki oyuncu, iş kadını rolüne bürünerek, internette ticari ya kişişel amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanan klişeleşmiş stok fotoğraflarını yeniden canlandırdı.

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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf
    Game of Thrones’un yıldız oyuncusu Emilia Clarke, iş kadını Barbara rolüne bürünerek, internette ticari ya kişişel amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanan klişeleşmiş stok fotoğraflarını yeniden canlandırdı.
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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf

    ABD’de yayımlanan Vanity Fair dergisinin yaz sayısı kapsamda yapılan çekimde Clarke, ofis yaşamına dair birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf

    Konuyla ilgili olarak 31 yaşındaki oyuncu; “Muhtemelen insanların çoğu beni Game of Thrones’tan tanıyor, bir kısmı da Han Solo’dan biliyor. Ancak, bu stok fotoğrafları eminim ki insanların beni haat boyu unutmamasını sağlayacak. Hayatım boyunca kariyerimi belirtleyecek bu anı bekledim” yorumunu yaptı.

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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf
    HBO tarafından, dünya çapında ilgiyle takip edilen Game of Thrones'un final sezonunun ise 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağı duyurulmuştu.
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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf

    İşte Emilia Clarke'ın stok fotoğrafları...

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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf
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    Game of Thrones, Emilia Clarke, Yaşam, Fotoğraf
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