Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, stok fotoğrafları için modellik yaptı
ntv.com.tr
Game of Thrones’ta Deanerys Targanyen karakterini canlandıran Emilia Clarke, ABD’de yayımlanan Vanity Fair dergisinin yaz sayısına konuk oldu. Bu kapsamda kamera karşısına geçen 31 yaşındaki oyuncu, iş kadını rolüne bürünerek, internette ticari ya kişişel amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanan klişeleşmiş stok fotoğraflarını yeniden canlandırdı.
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1Game of Thrones’un yıldız oyuncusu Emilia Clarke, iş kadını Barbara rolüne bürünerek, internette ticari ya kişişel amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanan klişeleşmiş stok fotoğraflarını yeniden canlandırdı.
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ABD’de yayımlanan Vanity Fair dergisinin yaz sayısı kapsamda yapılan çekimde Clarke, ofis yaşamına dair birbirinden eğlenceli pozlar verdi.
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Konuyla ilgili olarak 31 yaşındaki oyuncu; “Muhtemelen insanların çoğu beni Game of Thrones’tan tanıyor, bir kısmı da Han Solo’dan biliyor. Ancak, bu stok fotoğrafları eminim ki insanların beni haat boyu unutmamasını sağlayacak. Hayatım boyunca kariyerimi belirtleyecek bu anı bekledim” yorumunu yaptı.
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4HBO tarafından, dünya çapında ilgiyle takip edilen Game of Thrones'un final sezonunun ise 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağı duyurulmuştu.
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İşte Emilia Clarke'ın stok fotoğrafları...
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