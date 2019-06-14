Game of Thrones yıldızı Sophie Turner'a bekarlığa veda partisi
ntv.com.tr
Şarkıcı Joe Jonas'la geçen ay evlenen Game of Thrones yıldızı Sophie Turner (Sansa Stark), rol arkadaşı Maisie Williams'ın (Arya Stark) da katıldığı bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Grup, özel jetle uçtu.
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Game of Thrones dizisinin yıldızı Sophie Turner, şarkıcı Joe Jonas’la geçen ay evlenmesine rağmen, önceki gün yakın arkadaşlarıyla ‘bekarlığa veda partisi’ düzenledi.
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Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran 23 yaşındaki Turner’ın partisine, dizideki rol arkadaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Maisie Williams da katıldı.
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Sophie Turner, Maisie Williams ile diğer parti katılımcıları, özel jetle İspanya’nın Benidorm şehri, Almanya’nın Berlin şehri ve Çekya’nın Prag şehrini gezdi.
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Berlin’de bir barda renkli peruklar takıp eğlenen Turner ve arakadaşları, bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.
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Turner ve arkadaşları Prag sokaklarında dolaşırken de görüldü.
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6Jonas'la Ekim 2017'de nişanlanan Turner, bekarlığa veda partisi için masraftan kaçınmadı.
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7Toplam 12 kişi, üç ayrı şehirde gönüllerince eğlendi.
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Turner ile 29 yaşındaki şarkıcı Joe Jonas, geçen ay sessiz sedasız gerçekleşen bir törenle evlendi.
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9Çiftin Las Vegas’ta gerçekleşen nikahını, Elvis Presley kılığına giren biri kıydı.
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Turner ve Jonas çiftinin bu ay içinde Fransa’da şık bir organizasyonla yeni bir düğün yapması bekleniyor.