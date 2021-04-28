Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer anne oldu

"SAATLERCE SÜREN ÇEKİMLERDEN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Kızının üç aylık olduğunu söyleyen Dormer, annelik deneyimini anlatırken, “Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim, çünkü uykusuzluk başka bir şey. "İnsanlar, 'Hayata bakış açınız değişecek ve tüm değer sisteminiz değişecek' diyorlar ve siz gözlerinizi devirip 'Evet, evet' diyorsunuz ama sonra bu gerçek oluyor” diye konuştu.