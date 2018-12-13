Game of Thrones’un Tarth’lı Brienne’i Gwendoline Christie: Final sonrası seyirciler terapiye gidecek
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinde Tarth’lı Brienne karakterine hayat veren Gwendoline Christie, dizinin final sezonundan sonra seyircilerin psikolojik terapiye ihtiyaç duyacağını söyledi.
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Game of Thrones dizisinde Tarth’lı Brienne rolünü canlandıran Gwendoline Christie, dizinin final sezonuyla ilgili seyircilere tavsiyede bulundu.
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40 yaşındaki oyuncu, Nisan 2019’da başlayacak olan Game of Thrones'un etkileyici finalinden sonra seyircilerin psikolojik yardım almaları gerektiğini söyledi.
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Yeni filmi Welcome To Marwen’ın galasında basın mensuplarıyla konuşan Christie, esprili bir yaklaşımla seyircilere terapi önererek, “Terapiye ihtiyaç duyacaksınız. Bence dizinin finali dünyadaki tüm seyircileri profesyonel yardıma muhtaç hale getirecek” dedi.
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“Final yaptığımız gerçeğiyle ilgili hepimiz duygusalız. Bu bizim için harika bir şeyin bitmesi demek” ifadesini kullanan Christie, “Böyle bir işin parçası olmak gerçekten inanılmaz” dedi.
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Game of Thrones’un bir başka önemli karakteri Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams, dizinin bitmesiyle ilgili olarak, “Bitirmek zorundaydım daha fazla istemiyorum. Arya’nın her bir parçasından çok yoruldum. Bu sezon bana çok fazla geldi. Yapmam gereken çok şey vardı” demişti.