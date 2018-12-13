Game of Thrones’un Tarth’lı Brienne’i Gwendoline Christie: Final sonrası seyirciler terapiye gidecek

Game of Thrones’un bir başka önemli karakteri Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams, dizinin bitmesiyle ilgili olarak, “Bitirmek zorundaydım daha fazla istemiyorum. Arya’nın her bir parçasından çok yoruldum. Bu sezon bana çok fazla geldi. Yapmam gereken çok şey vardı” demişti.