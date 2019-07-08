Gareth Bale ile Emma Rhys-Jones evlendi (SAS komandoları korudu)
Real Madrid’de oynayan Gallerli yıldız Gareth Bale ile çocukluk aşkı Emma Rhys-Jones, İspanya’da evlendi. Çift, Jones’un hırsızlık çetesi lideri babası Martin Rhys-Jones’tan korktuğu için düğünü gizli tuttu ve özel eğitimli SAS komandoları tarafından korundu.
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Geçtiğimiz yıl Tuscany'deki Vincigliata Kalesi'nde evlenmeyi planlayan Gareth Bale ve Emma Rhys-Jones ikilisi, Emma'nın babasından kaynaklanan bazı problemlerden ötürü düğünü ertelemek zorunda kaldı.
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Eski mahkum Martin Rhys-Jones'un hapiste geçen günlerinden kalma bir davası sebebiyle, kimliği belirsiz kişilerin Gareth Bale ve ailesine şantaj yaptığı söyleniyordu.
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İşlerin boyutu ilerledi, hatta Emma'nın akrabalarının arabalarının yakılmasına varacak kadar ciddiy bindi.
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Bu nedenle de geçtiğimiz yaz yapılması plananan düğün, güvenlik zaafiyeti olabileceği şüphesiyle ertelendi.
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Alba Violet, Nava Valentina ve Axel adlı üç çocuğu olan çift, sonunda İspanya'da evlendi.
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İspanya'da gizli bir tören ile imza atan çiftin düğününe 60 davetli katıldı. Güvenlik konusunda endişeleri devam eden çift koruma olarak özel eğitimli SAS komandolarını tercih etti.