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Gareth Bale ile Emma Rhys-Jones evlendi (SAS komandoları korudu)

Real Madrid’de oynayan Gallerli yıldız Gareth Bale ile çocukluk aşkı Emma Rhys-Jones, İspanya’da evlendi. Çift, Jones’un hırsızlık çetesi lideri babası Martin Rhys-Jones’tan korktuğu için düğünü gizli tuttu ve özel eğitimli SAS komandoları tarafından korundu.

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    Geçtiğimiz yıl Tuscany'deki Vincigliata Kalesi'nde evlenmeyi planlayan Gareth Bale ve Emma Rhys-Jones ikilisi, Emma'nın babasından kaynaklanan bazı problemlerden ötürü düğünü ertelemek zorunda kaldı.


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    Eski mahkum Martin Rhys-Jones'un hapiste geçen günlerinden kalma bir davası sebebiyle, kimliği belirsiz kişilerin Gareth Bale ve ailesine şantaj yaptığı söyleniyordu.

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    İşlerin boyutu ilerledi, hatta Emma'nın akrabalarının arabalarının yakılmasına varacak kadar ciddiy bindi.
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    Bu nedenle de geçtiğimiz yaz yapılması plananan düğün, güvenlik zaafiyeti olabileceği şüphesiyle ertelendi.

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    Alba Violet, Nava Valentina ve Axel adlı üç çocuğu olan çift, sonunda İspanya'da evlendi.

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    İspanya'da gizli bir tören ile imza atan çiftin düğününe 60 davetli katıldı. Güvenlik konusunda endişeleri devam eden çift koruma olarak özel eğitimli SAS komandolarını tercih etti.
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