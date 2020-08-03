Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı

Konuyla ilgli açıklama yapan Neil’in eşi Lease ise “Onun yeri bizim yanımız. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmamız gerektiğini kanıtladı. Onu yeni sahiplerine geri göndermeyeceğiz” dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardındandan ise Garfield bir anda gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Payne çifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti.