Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı

İngiltere’de yaşayan Garfield isimli turuncu tekir kedi, eski sahiplerini bulmak için yeni evinden kaçtı. Yaklaşık 7 hafta süren 65 kilometrelik bir yolculuğun ardından 3 yaşındaki erkek kedi amacına ulaştı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

ntv.com.tr 03.08.2020 - 12:39

Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı - 1

İngiltere’de başkent Londra’nın kuzeyinde yer alan Shillington bölgesinde yaşayan Neil (53) ve Lease (43) Payne adlı çift, çocukları evden ayrıldıktıktan sonra doğumundan beri baktıkları Garfield adlı kediyi yeniden sahiplendirmeye karar verdi. 

Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı - 2

YENİ EVİNDEN KAÇTI

Ancak 3 ayındaki turuncu tekir, 20 Haziran’da Londra’nın Enfield mahallesindeki yeni evinden kaçtı.

Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı - 3

Bununla birlikte, 3 çocuk babası Neil geçen Peşembe günü, Garfiael’i kapısının önünde görünce hayatının en duygulu anlarından birini yaşadı.  

Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı - 4

7 HAFTADA 65 KİLOMETRE YOLCULUK

“İnanılmazdı. İlk önce onun olduğuna inanamadım. Bana bakıyordu, ağlamaya başladım. Ardından Lease’in üzerine zıpladı. Bizi bulmak için 65 kilometre kat etmişti. Muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı - 5

Konuyla ilgli açıklama yapan Neil’in eşi Lease ise “Onun yeri bizim yanımız. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmamız gerektiğini kanıtladı. Onu yeni sahiplerine geri göndermeyeceğiz” dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardındandan ise Garfield bir anda gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Payne çifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti. 

 

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