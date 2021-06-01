Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu

DHA 01.06.2021 - 17:28
Yöreye özgü lezzetler arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara koştu. Pandemiden önce 24 saat açık olan paçacılar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.
Restoranlar Edirne'nin meşhur ciğercileri, kızgın yağda hazırladıkları tavaların altlarını yakarak, ciğerlerini pişirip, müşterilerini ağırlamaya başladı. Kentte gastronomi turizminin oluşmasını da sağlayan meşhur yaprak ciğeri için çevre illerden gelenler, sevdikleri lezzeti yerinde yemenin mutluluğunu yaşadı.
Sağlık çalışanı Seren İnan da ciğeri sıcak ve yerinde yemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ciğercilerin açılmasından mutluyuz. Hemen ciğer yemek için geldik. Ben sağlık çalışanıyım, bayağı sıkılmıştık, çok iyi oldu. Bizim daha çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Mutuyuz. İlk günden değerlendirelim, dedik; arkadaşlarla yemek için geldik. Paket servisi vardı ama burada yemek çok farklı, sıcak ve daha lezzetli" diye konuştu.
İşte uzun süre sonra açılan restoranlarda diğer kareler...