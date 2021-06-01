Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servis yapan restoranlar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı. Uzun süre lezzetlere hasret kalan vatandaşlar ise sabah saatlerinde restoranlarda yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu yaşandı.

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DHA 01.06.2021 - 17:28

GAZİANTEP Lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı. Uzun süredir masalara müşteri alamayan işletmelerin, hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kentteki restoranlara giderek beyran içmeye başladı. Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan beyranı içerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırırken, işletme sahipleri tarafından alevli beyran şovu ile karşılandı.







Vatandaşların beyranı çok özlediğini ve sabah saatlerinde geldiklerini ifade eden restoran işletmecisi Ahmet Çadır, "Bu gün içimizde büyük bir coşku var. Çünkü müşterilerimize tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bir daha bunları yaşamayız. En çok sıkıntıyı hizmet sektörü çekti. Müşterilerimiz de çok özlemişler. Sabanın erken saatlerde işletmemizi açtık. Yöresel yemeğimiz beyran, kuzunun belirli bölgelerinden alınarak 12 saat pişer. İçerisinde kemik ve et suyu var. Osmanlı döneminde de padişah yemeği olarak bilinir. Bağışıklığı güçlendirdiği için pandemi sürecinde daha çok tercih ediliyor" dedi.







Beyran içmek için sabah saatlerinde restoranlara gelen müşteriler ise bu lezzeti yerinde ve sıcak şekilde yemeyi çok özlediklerini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ Yöreye özgü lezzetler arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara koştu. Pandemiden önce 24 saat açık olan paçacılar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.

İşletme sahiplerinden Emrah Sünbül müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kelle paçanın Kahramanmaraş'a özgü bir yemek olduğunu söyledi. Paçanın doğal bir antibiyotik olması nedeniyle pandemi döneminde insanların paçaya olan ilgisinin daha da arttığını belirten Sünbül, "Herkes rahat rahat yemek yemeyi özledi. Bu bakımdan kelle paçamız da günün her saatinde içilebildiği için pandemiden önce 24 saat hizmet veriyorduk. Kısıtlamadan dolayı bugünden itibaren saat 21.00'e kadar hizmet vereceğiz" diye konuştu.

EDİRNE Restoranlar Edirne'nin meşhur ciğercileri, kızgın yağda hazırladıkları tavaların altlarını yakarak, ciğerlerini pişirip, müşterilerini ağırlamaya başladı. Kentte gastronomi turizminin oluşmasını da sağlayan meşhur yaprak ciğeri için çevre illerden gelenler, sevdikleri lezzeti yerinde yemenin mutluluğunu yaşadı.









Bugünün, ciğercilerin bayramı olduğunu söyleyen ciğerci esnafından Kemal İmrak, "Biz müşterilerimizi özledik, müşterilerimiz de bizi özledi, kavuştuk. Vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süre zarfında, maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz lazım ki bu beladan kurtulalım. Başka türlü kurtuluşumuz yok. Herkes aşılarını oluyor, bu çok güzel. Normalleşme süreci, ciğercilerin, restorancıların bayramı oldu. Nasıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nı bekliyorsak bu açılmayı da böyle bekliyorduk. 2 yıldan bu yana bayramlarımızı yapamıyoruz, ciğer festivalimizi yapamadık. Özledik, işlerimiz iyi" dedi.

Kırklareli'den ciğer yemek için Edirne'ye eşi ile birlikte gelen Figen Aktürk de "Ciğer yemek için buraya geldim ve çok özlemişim. Çok mutlu olduk, ciğer yemeği özlemişim. Edirne ciğeri özel yapılan bir ciğer, lezzeti de insanı buralara getiriyor" dedi.







Sağlık çalışanı Seren İnan da ciğeri sıcak ve yerinde yemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ciğercilerin açılmasından mutluyuz. Hemen ciğer yemek için geldik. Ben sağlık çalışanıyım, bayağı sıkılmıştık, çok iyi oldu. Bizim daha çok ihtiyacımız var böyle şeylere. Mutuyuz. İlk günden değerlendirelim, dedik; arkadaşlarla yemek için geldik. Paket servisi vardı ama burada yemek çok farklı, sıcak ve daha lezzetli" diye konuştu. İşte uzun süre sonra açılan restoranlarda diğer kareler...

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