“Gece kulüplerinin kralı” Peter Stringfellow hayatını kaybetti
“Gece kulüplerinin kralı” olarak tanınan İngiliz iş adamı Peter Stringfellow 77 yaşında hayatını kaybetti. Stringfellow yakalandığı kanser hastalığıyla mücadelesini ölümüne kadar gizli tuttu.
-
1
Ünlü iş adamı Peter Stringfellow 77 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz iş adamı “gece kulüplerinin kralı” lakabıyla tanınıyordu.
-
2
Stringfellow’un Londra, Paris, New York, Miami ve Los Angeles’ta gece kulüpleri vardı.
-
3
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Stringfellow, birçok ünlü isimle kurduğu yakın ilişkilerle de tanınıyordu.
-
4
Ömrü boyunca 2 binin üzerinde kadınla birlikte olan İngiliz iş adamının hareketli aşk hayatı da magazin basınının oldukça ilgisini çekiyordu.
-
5
2 kere evlenip boşanan Stringfellow, 3. eşiyle 2009 yılında evlendi. Evlendiklerinde eşi Bella 27, kendisi 68 yaşındaydı.
-
6Stringfellow’un ayrıca en büyüğü 55 en küçüğü 3 yaşında dört çocuğu bulunuyor.
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12