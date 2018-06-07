NTV

“Gece kulüplerinin kralı” Peter Stringfellow hayatını kaybetti

“Gece kulüplerinin kralı” olarak tanınan İngiliz iş adamı Peter Stringfellow 77 yaşında hayatını kaybetti. Stringfellow yakalandığı kanser hastalığıyla mücadelesini ölümüne kadar gizli tuttu.

  • 1

    Ünlü iş adamı Peter Stringfellow 77 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz iş adamı “gece kulüplerinin kralı” lakabıyla tanınıyordu.

  • 2

    Stringfellow’un Londra, Paris, New York, Miami ve Los Angeles’ta gece kulüpleri vardı.

  • 3

    Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Stringfellow, birçok ünlü isimle kurduğu yakın ilişkilerle de tanınıyordu.

  • 4

    Ömrü boyunca 2 binin üzerinde kadınla birlikte olan İngiliz iş adamının hareketli aşk hayatı da magazin basınının oldukça ilgisini çekiyordu.

  • 5

    2 kere evlenip boşanan Stringfellow, 3. eşiyle 2009 yılında evlendi. Evlendiklerinde eşi Bella 27, kendisi 68 yaşındaydı.

  • 6

    Stringfellow’un ayrıca en büyüğü 55 en küçüğü 3 yaşında dört çocuğu bulunuyor.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin