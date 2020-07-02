Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Lindsay Lohan, geçmişte karıştığı olayların unuturmak için çabalıyor. 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan'ın adı; sonraki yıllarda pek çok skandala karıştı. Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, bugünlerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun süredir hiçbir filmde rol almayan oyuncu "İnsanların beni yanlış tanıdığını düşünüyorum ve bu çok acıklı. Geçmişimi eleştirmeyi bırakın. Şimdi her şey çok farklı" diye konuştu. Bugün itibariyle (2 Temmuz 2020) 34. doğum gününü kutlayan Lohan'ın kameralar önündeki değişimi...

02.07.2020 - 09:46

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Çocuk yaşlardan itibaren ekranların önünde olan, bir dönem alkol bağımlılığı ve sansasyonel yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Lindsay Lohan'ın filmleri ve projeleri...
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Lindsay Lohan / The Parent Trap (1998)

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Lindsay Lohan / Late Night with David Letterman (1982)
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Lindsay Lohan / The Wonderful World of Disney (1995)
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Joanna Gleason ve Lindsay Lohan / Bette (2000)
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Lindsay Lohan ve Brenda Song / Get a Clue (2002)
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Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan / Freaky Friday (2003)
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Glenne Headly ve Lindsay Lohan / Confessions of a Teenage Drama Queen (2004)
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Lacey Chabert, Lindsay Lohan, Rachel McAdams ve Amanda Seyfried / Mean Girls (2004)
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Wilmer Valderrama ve Lindsay Lohan / That '70s Show (1998)
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Lindsay Lohan / Herbie Fully Loaded (2005)
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Lindsay Lohan / A Prairie Home Companion (2006)
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Lindsay Lohan / Just My Luck (2006)
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Elijah Wood ve Lindsay Lohan / Bobby (2006)
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Garrison Keillor ve Lindsay Lohan / A Prairie Home Companion (2006)
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Lindsay Lohan / Chapter 27 (2007)
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Lindsay Lohan / Georgia Rule (2007)
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Lindsay Lohan / I Know Who Killed Me (2007)
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Lindsay Lohan / Labor Pains (2009)
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Lindsay Lohan / Machete (2010)
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Lindsay Lohan / First Point (2012)
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Grant Bowler ve Lindsay Lohan / Liz & Dick (2012)
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Lindsay Lohan / InAPPropriate Comedy (2013)
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Lindsay Lohan / Scary Movie 5 (2013)
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Lindsay Lohan / The Canyons (2013)
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Jimmy Fallon ve Lindsay Lohan / Late Night with Jimmy Fallon (2009)
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Lindsay Lohan ve Danny McBride in Eastbound & Down (2009)
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Lindsay Lohan (2011)
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Paul Schrader, Lindsay Lohan ve Amanda Brooks /The Canyons (2013)
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Lindsay Lohan / Liz & Dick (2012)
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Lindsay Lohan / İstanbul (2016)
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Lindsay Lohan / DailyMail Party (2017)
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Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, son olarak ABD’de bir zamanlar kendisinin de oturduğu Malibu bölgesine taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’nin paparazzilerden nasıl kaçabileceklerini anlatmasıyla gündemdeydi.

Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan - 34

Andy Cohen’e konuşan Lohan, “Kendilerine ait özel bir plajları olmadıkça halka açık plajlara çıkmamalılar. Orada yeterince açılmadan sörf de yapamazsınız” dedi. “Orada halka açık yerlerde bir şey yapmak gerçekten zor” diyen Lohan, “Neyse ki bu zamanlarda herkes evde ama bugünler geçince sadece şoförünüzle bir yere gidebilirsiniz” diye konuştu.

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