Geçmişini unutturmaya çalışan yıldız Lindsay Lohan

Andy Cohen’e konuşan Lohan, “Kendilerine ait özel bir plajları olmadıkça halka açık plajlara çıkmamalılar. Orada yeterince açılmadan sörf de yapamazsınız” dedi. “Orada halka açık yerlerde bir şey yapmak gerçekten zor” diyen Lohan, “Neyse ki bu zamanlarda herkes evde ama bugünler geçince sadece şoförünüzle bir yere gidebilirsiniz” diye konuştu.