Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü)

Geleceğe Dönüş üçlemesinin 2. bölümünde Marty McFly, 1985 yılında, 21 Ekim 2015'e zamanda bir yolculuk gerçekleştiriyordu. Filmin uzun yıllar boyunca, farklı nesiller arasında popüler olmasıyla birlikte; 2011 yılının 21 Ekim tarihi ilk kez 'Geleceğe Dönüş Günü' olarak kutlanmıştı. Peki yapımcıların 37 yıl önce hayalini kurduğu ve beyaz perdeye yansıttığı gelecek kehanetlerinin hangileri gerçekteşti?

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 1

BUGÜN 'GELECEĞE DÖNÜŞ' GÜNÜ

Bugün, zamanda yolculuk temasının işlendiği Back to the Future (Geleceğe Dönüş) filmi hayranları için önemli bir gün.

Filmin baş karakteri Marty Mcfly, "Doktor" lakaplı çılgın mucit Emmet Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle, yaşadığı 1985 yılından 21 Ekim 2015 tarihine yolculuk yapıyordu.

Üç filmlik serinin ikinci filminde geleceğe giden 17 yaşındaki Marty, gelecekteki ailesiyle ilgili sorunlarını çözmek isterken kendini çok daha karmaşık olayların içerisinde buluyordu.

21 Ekim tarihi, 2011 yılından itibaren dünya çapında 'Geleceğe Dönüş Günü' olarak kutlanıyor.

Bugün filmle ilgili yapılan etkinliklerden elde gelir, Marty McFly karakterine can veren ve parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J.Fox'un kurduğu fona aktarılıyor.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 2

Peki yapımcıların 30 yıl önce hayalini kurduğu ve beyaz perdeye yansıttığı 2015 yılı kehanetlerinin hangileri gerçekleşti?

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 3

Seriyi izleyen Geleceğe Dönüş hayranlarının belki de en heyecanla beklediği buluş "uçan kaykay"lardı.

21 Ekim 2015 itibariyle henüz caddelerde göremesek de çalışmalar devam ediyor.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 4

Japon otomobil üreticisi Lexus, gerçekten uçan, binilebilir bir uçak kaykay prototipi üretti.

Yine Kaliforniya merkezli Arx Pax şirketi de Kickstarter üzerinden başlattığı kampanya ile uçan kaykay projelerini finanse etmeye çabalıyor.

Ancak ne yazık ki bu 2 kaykay da mıknatıs prensibiyle çalışıyor ve filmdeki gibi caddelerde gönlünüzce gezebilmeniz mümkün değil....

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 5

Geleceğe Dönüş 2'de gelecekteki Marty'nin çocukları, giyilebilir teknolojiden faydalanıyordu.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 6

Google Glass ve Oculus Rift, piyasaya çıkardıkları ürünlerle filmin yapımcılarını mahçup etmedi...

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 7

"Gelecekteki Marty", filmde iş arkadaşı ile bir video konferans gerçekleştiriyordu.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 8

Günümüzde, hatta çok daha öncesinde (MSN, Skype) gibi teknolojilerle, bu kare de filmin gerçekleşen kehanetleri arasındaki yerini almayı başardı.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 9

Saat kulesi için yardım toplayan bir adam, Marty ile konuşurken elinde tabletle görülüyor.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 10

Günümüz 2015'inde, 233 milyon tabletin satılacağı öngörülüyor.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 11

Filmi izleyen hangi çocuk bağcıklarını kendi kendine bağlayan bir Nike ayakkabı istememiştir ki?

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 12

Nike tasarımcısı Tinker Hatfield, bunu bildiği için müjdeli haberi verdi: Nike, 2015 sonunda bu ayakkabıları piyasaya sürecek!

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 13

Benzin istasyonları günümüzde de 80'lerden pek farklı olmasa da yine filmin yaklaştığı tahminlerinden biri de robot pompacılar.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 14

Tesla, elektrikli araçları şarj edebilen, yılansı robotunu tanıtmıştı.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 15

Genellikle evimize girerken parmak izi tanıma teknolojisini kullanmasak da, yapımcıların bu konuda da gerçekçi tahminlerde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 16

Özellikle akıllı telefonlarda kullanılan parmak izi özelliğiyle ödemeler yapmak ve güvenliği sağlamak mümkün.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 17

Tabii ki filmin yanıldığı noktalar da var.

"21 Ekim 2015 geldi, uçan arabalar nerede" repliği şüphesiz ki bugünün filmle ilgili en çok kullanılan cümlelerinden biri olacak...

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 18

Çamaşır kurutmada eski usullere devam...

Marty'nin ki gibi ıslanan kıyafetlerimizin kendi kendini kurutması için beklememiz gerekecek.

Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü) - 19

Yine filmde faks makinelerine biraz fazla anlam yüklenmiş gibi...

Bırakın her evde faks makinesi olmasını, artık iş yerlerinde bile faks makineleri eskisi kadar rağbet görmüyor...

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER