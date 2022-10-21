Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü)

Bugün, zamanda yolculuk temasının işlendiği Back to the Future (Geleceğe Dönüş) filmi hayranları için önemli bir gün.
Filmin baş karakteri Marty Mcfly, "Doktor" lakaplı çılgın mucit Emmet Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle, yaşadığı 1985 yılından 21 Ekim 2015 tarihine yolculuk yapıyordu.
Üç filmlik serinin ikinci filminde geleceğe giden 17 yaşındaki Marty, gelecekteki ailesiyle ilgili sorunlarını çözmek isterken kendini çok daha karmaşık olayların içerisinde buluyordu.
21 Ekim tarihi, 2011 yılından itibaren dünya çapında 'Geleceğe Dönüş Günü' olarak kutlanıyor.
Bugün filmle ilgili yapılan etkinliklerden elde gelir, Marty McFly karakterine can veren ve parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J.Fox'un kurduğu fona aktarılıyor.
Peki yapımcıların 30 yıl önce hayalini kurduğu ve beyaz perdeye yansıttığı 2015 yılı kehanetlerinin hangileri gerçekleşti?
Seriyi izleyen Geleceğe Dönüş hayranlarının belki de en heyecanla beklediği buluş "uçan kaykay"lardı.
21 Ekim 2015 itibariyle henüz caddelerde göremesek de çalışmalar devam ediyor.
Japon otomobil üreticisi Lexus, gerçekten uçan, binilebilir bir uçak kaykay prototipi üretti.
Yine Kaliforniya merkezli Arx Pax şirketi de Kickstarter üzerinden başlattığı kampanya ile uçan kaykay projelerini finanse etmeye çabalıyor.
Ancak ne yazık ki bu 2 kaykay da mıknatıs prensibiyle çalışıyor ve filmdeki gibi caddelerde gönlünüzce gezebilmeniz mümkün değil....
Geleceğe Dönüş 2'de gelecekteki Marty'nin çocukları, giyilebilir teknolojiden faydalanıyordu.
Google Glass ve Oculus Rift, piyasaya çıkardıkları ürünlerle filmin yapımcılarını mahçup etmedi...
"Gelecekteki Marty", filmde iş arkadaşı ile bir video konferans gerçekleştiriyordu.
Günümüzde, hatta çok daha öncesinde (MSN, Skype) gibi teknolojilerle, bu kare de filmin gerçekleşen kehanetleri arasındaki yerini almayı başardı.
Saat kulesi için yardım toplayan bir adam, Marty ile konuşurken elinde tabletle görülüyor.
Günümüz 2015'inde, 233 milyon tabletin satılacağı öngörülüyor.
Filmi izleyen hangi çocuk bağcıklarını kendi kendine bağlayan bir Nike ayakkabı istememiştir ki?
Nike tasarımcısı Tinker Hatfield, bunu bildiği için müjdeli haberi verdi: Nike, 2015 sonunda bu ayakkabıları piyasaya sürecek!
Benzin istasyonları günümüzde de 80'lerden pek farklı olmasa da yine filmin yaklaştığı tahminlerinden biri de robot pompacılar.
Tesla, elektrikli araçları şarj edebilen, yılansı robotunu tanıtmıştı.
Genellikle evimize girerken parmak izi tanıma teknolojisini kullanmasak da, yapımcıların bu konuda da gerçekçi tahminlerde bulunduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle akıllı telefonlarda kullanılan parmak izi özelliğiyle ödemeler yapmak ve güvenliği sağlamak mümkün.
Tabii ki filmin yanıldığı noktalar da var.
"21 Ekim 2015 geldi, uçan arabalar nerede" repliği şüphesiz ki bugünün filmle ilgili en çok kullanılan cümlelerinden biri olacak...
Çamaşır kurutmada eski usullere devam...
Marty'nin ki gibi ıslanan kıyafetlerimizin kendi kendini kurutması için beklememiz gerekecek.
Yine filmde faks makinelerine biraz fazla anlam yüklenmiş gibi...
Bırakın her evde faks makinesi olmasını, artık iş yerlerinde bile faks makineleri eskisi kadar rağbet görmüyor...