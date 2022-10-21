Geleceğe Dönüş'ün hangi kehanetleri gerçek oldu? (Bugün Dünya Geleceğe Dönüş Günü)

BUGÜN 'GELECEĞE DÖNÜŞ' GÜNÜ

Bugün, zamanda yolculuk temasının işlendiği Back to the Future (Geleceğe Dönüş) filmi hayranları için önemli bir gün.



Filmin baş karakteri Marty Mcfly, "Doktor" lakaplı çılgın mucit Emmet Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle, yaşadığı 1985 yılından 21 Ekim 2015 tarihine yolculuk yapıyordu.

Üç filmlik serinin ikinci filminde geleceğe giden 17 yaşındaki Marty, gelecekteki ailesiyle ilgili sorunlarını çözmek isterken kendini çok daha karmaşık olayların içerisinde buluyordu.

21 Ekim tarihi, 2011 yılından itibaren dünya çapında 'Geleceğe Dönüş Günü' olarak kutlanıyor.

Bugün filmle ilgili yapılan etkinliklerden elde gelir, Marty McFly karakterine can veren ve parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J.Fox'un kurduğu fona aktarılıyor.