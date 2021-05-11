Geleneksel üretim tel kadayıfta bayram öncesi hareketliliği

11.05.2021 - 13:57
“Tek kaldım diye üzülüyorum”
Tel kadayıf ustası Hakan Güvez, mesleğe yaklaşık 1980 yılında baba mesleği olarak başladığını söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Hakan Güvez, “40 senedir bu işi yapan bir insan severek yapmasa zaten bu işte muvaffak olamaz. Bir de sıcağa katlanılmaz, bizim işimiz sıcakla. Yani sevmeyen bir insan bu işi bu kadar süre yapamaz. Fabrikasyon kadayıf ve dökme kadayıf olarak kadayıf çeşitleri var. Bizimki dökme olarak el emeği ile yapılan iş. Şu anda her yer fabrikasyon olmaya başladı. Şu anda Konya’da bu işi dökme olarak yapan tek ben varım. Başka kalmadı dökme yapan şu anda" dedi.
Güvez "Kültür böyle böyle yok oluyor. Ben herkese diyorum; ‘arkamızdan yetişenimiz yok’ diye. Eskiden biz ustalarımıza bu işi öğretmesi için yalvarırdık. Şimdi bize gelip de bu işi bize öğret diyen yok. Çünkü yorucu iş, ayakta duruyorsun. Günde 17-18 sat sıcağın başında duruyorsun, yeri geliyor 20 saat sıcağın başında duruyorsun. Yeri geliyor bayram araları hiç uyumadan kadayıf döktüğümüz gün oluyor. Yani herkes sıcağa katlanmıyor, zorluğa dayanmıyor şimdiki gençler. Biz elimizden geldiği kadar, sağlık sıhhatimiz el verdiği müddetçe bu işi yapmaya çalışacağız. Bizden sonra ne olur bilmiyorum ama kültüre sahip çıkılsın ben onu istiyorum. Bitirmesinler meslek dallarını. Devletimiz buna teşvik yapabilir. Şimdi ruhsat alınmaya gidildiğinde eskisi gibi ruhsat alınamıyor. Çoğu insanın bırakmasının ayrı ayrı sebepleri var ama hepsi ayrı incelenmesi gerekir. Ben mesleğimiz seviyorum, mesleğim güzel, yorucu ama yapacak bir şey yok. Tek kaldım diye seviniyor muyum asla sevinmem. Tek kaldım diye üzülüyorum arkamızdan yetişen olmadığı için” diye konuştu.