Gelirlere göre farklı ülkelerden aileler ve ev halleri

1 Butoyi ailesi, Burundi (Aylık gelirleri 27 dolar) 41 yaşındaki Imelda bekar bir anne ve çiftçilik yapıyor. İki odalı evlerinde elektrik ve su yok.

2 Evleri

3 Öğle yemekleri

4 Yatak odaları

5 Suyu 40 dakikalık mesafeden getiriyorlar

6 Gacotera ailesi, Filipinler (Aylık gelirleri 194 dolar) 40 yaşındaki Leo çiftçi ve oduncu. 36 yaşındaki eşi Maria çalışmıyor. Üç çocuklu aile , gelirinin yarısını yiyeceğe harcıyor.

7 Evleri

8 Oturma odaları

9 Mutfakları

10 En sevdikleri eşyaları

11 Hayallerindeki ev

12 Kiriny ailesi, Rusya (Aylık gelirleri 578 dolar) 60 yaşındaki Vasiliy emekli, 57 yaşındaki Olga öğretmen. 17 yaşındaki kızları Varvara ise öğrenci. İki odalı evde yaşayan aile, gelirinin yüzde 70'ini yiyeceğe ayırıyor. Hayallerinde bir LCD televizyon almak var.

13 Evleri

14 Yatak odaları

15 Çalışma alanı

16 Mutfak

17 Hilgenstieler ailesi, Brezilya (Aylık gelirleri 956 dolar) 28 yaşındaki Vitor tamirci, 37 yaşındaki Schelina ise satış elemanı. 4 yaşında çocuğu olan çift, üç odalı bir evde yaşıyor. Gelirlerinin yüzde 40'ını yiyeceğe ayıran ailebir araba amayı hayal ediyor.

18 Evleri

19 Oturma odaları

20 Mutfakları

21 Yatak odaları

22 Helena'nın en sevdiği oyuncağı

23 Moulefera ailesi, Fransa (Aylık gelirleri 2895 dolar) 42 yaşındaki Simo tamirci, 39 yaşındaki eşi ise mimar. İki çocuklu aile dört odalı evde yaşıyor. Ayda 600 dolar ev kredisi ödeyen çift, gelirlerinin yüzde 30'unu yiyeceğe ayırıyor. Seyahat etmeyi hayal eden aile en çok Fas'a gitmek istiyor ama henüz bunun için biriktirdikleri bir para yok.

24 Evleri

25 Oturma odaları

26 Mutfakları

27 Çocuk odası

28 Västibacken ailesi, İsveç (Aylık gelirleri 4883 dolar) 35 yaşındaki Jonas ve 38 yaşındaki Tove yönetici olarak çalışıyor. İki çocuğu olan çift, dört yatak odalı evde yaşıyor. Gelirlerinin yüzde 30'unu yiyeceğe ayıran aile, seyahat etmeyi seviyor ve şimdilerde yeni bir araba için para biriktiriyor.

29 Evleri

30 Yatak odaları

31 Mutfakları

32 Çocuk odaları

33 Kitaplıkları

34 Bi family, Çin (Aylık gelirleri 10.098 dolar) 57 yaşındaki Bi Hua, eşi Yue Hen, yeğeni Meng ve eşi bir arada yaşıyor. Aile şirketinde çalışan Bi'ler, üç yatak odalı bir evde yaşıyor. Aylık gelirlerinin yüzde 30'unu yeme içmeye ayırıyorlar.

35 Evleri

36 Oturma odaları

37 Öğle yemekleri

38 Bir yatak odası