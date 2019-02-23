Gelirlere göre farklı ülkelerden aileler ve ev halleri
Küresel veri toplayan Dollar Street’in projesi, dünyanın farklı bölgelerinden ailelerin gelir durumlarına göre yaşam biçimlerini gözler önüne seriyor. Proje, 50 farklı ülkeden 264 ailenin 30 bin fotoğrafını içeriyor. İşte aylık geliri sadece 27 dolar olan bir aileyle 10 bin dolar olan ailenin yaşam standartları arasındaki çarpıcı farkı gösteren projeden bazı aileler...
1
Butoyi ailesi, Burundi (Aylık gelirleri 27 dolar)
41 yaşındaki Imelda bekar bir anne ve çiftçilik yapıyor. İki odalı evlerinde elektrik ve su yok.
40 yaşındaki Leo çiftçi ve oduncu. 36 yaşındaki eşi Maria çalışmıyor. Üç çocuklu aile , gelirinin yarısını yiyeceğe harcıyor.
7
Evleri
8
Oturma odaları
9
Mutfakları
10
En sevdikleri eşyaları
11
Hayallerindeki ev
12
Kiriny ailesi, Rusya (Aylık gelirleri 578 dolar)
60 yaşındaki Vasiliy emekli, 57 yaşındaki Olga öğretmen. 17 yaşındaki kızları Varvara ise öğrenci. İki odalı evde yaşayan aile, gelirinin yüzde 70'ini yiyeceğe ayırıyor. Hayallerinde bir LCD televizyon almak var.
13
Evleri
14
Yatak odaları
15
Çalışma alanı
16
Mutfak
17
Hilgenstieler ailesi, Brezilya (Aylık gelirleri 956 dolar)
28 yaşındaki Vitor tamirci, 37 yaşındaki Schelina ise satış elemanı. 4 yaşında çocuğu olan çift, üç odalı bir evde yaşıyor. Gelirlerinin yüzde 40'ını yiyeceğe ayıran ailebir araba amayı hayal ediyor.
18
Evleri
19
Oturma odaları
20
Mutfakları
21
Yatak odaları
22
Helena'nın en sevdiği oyuncağı
23
Moulefera ailesi, Fransa (Aylık gelirleri 2895 dolar)
42 yaşındaki Simo tamirci, 39 yaşındaki eşi ise mimar. İki çocuklu aile dört odalı evde yaşıyor. Ayda 600 dolar ev kredisi ödeyen çift, gelirlerinin yüzde 30'unu yiyeceğe ayırıyor. Seyahat etmeyi hayal eden aile en çok Fas'a gitmek istiyor ama henüz bunun için biriktirdikleri bir para yok.
24
Evleri
25
Oturma odaları
26
Mutfakları
27
Çocuk odası
28
Västibacken ailesi, İsveç (Aylık gelirleri 4883 dolar)
35 yaşındaki Jonas ve 38 yaşındaki Tove yönetici olarak çalışıyor. İki çocuğu olan çift, dört yatak odalı evde yaşıyor. Gelirlerinin yüzde 30'unu yiyeceğe ayıran aile, seyahat etmeyi seviyor ve şimdilerde yeni bir araba için para biriktiriyor.
29
Evleri
30
Yatak odaları
31
Mutfakları
32
Çocuk odaları
33
Kitaplıkları
34
Bi family, Çin (Aylık gelirleri 10.098 dolar)
57 yaşındaki Bi Hua, eşi Yue Hen, yeğeni Meng ve eşi bir arada yaşıyor. Aile şirketinde çalışan Bi'ler, üç yatak odalı bir evde yaşıyor. Aylık gelirlerinin yüzde 30'unu yeme içmeye ayırıyorlar.