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Gelirlere göre farklı ülkelerden aileler ve ev halleri

Küresel veri toplayan Dollar Street’in projesi, dünyanın farklı bölgelerinden ailelerin gelir durumlarına göre yaşam biçimlerini gözler önüne seriyor. Proje, 50 farklı ülkeden 264 ailenin 30 bin fotoğrafını içeriyor. İşte aylık geliri sadece 27 dolar olan bir aileyle 10 bin dolar olan ailenin yaşam standartları arasındaki çarpıcı farkı gösteren projeden bazı aileler...

  • 1

    Butoyi ailesi, Burundi (Aylık gelirleri 27 dolar)

    Butoyi ailesi, Burundi (Aylık gelirleri 27 dolar)
    41 yaşındaki Imelda bekar bir anne ve çiftçilik yapıyor. İki odalı evlerinde elektrik ve su yok.
  • 2

    Evleri

    Evleri
  • 3

    Öğle yemekleri

    Öğle yemekleri
  • 4

    Yatak odaları

    Yatak odaları
  • 5

    Suyu 40 dakikalık mesafeden getiriyorlar

    Suyu 40 dakikalık mesafeden getiriyorlar
  • 6

    Gacotera ailesi, Filipinler (Aylık gelirleri 194 dolar)

    Gacotera ailesi, Filipinler (Aylık gelirleri 194 dolar)
    40 yaşındaki Leo çiftçi ve oduncu. 36 yaşındaki eşi Maria çalışmıyor. Üç çocuklu aile , gelirinin yarısını yiyeceğe harcıyor.
  • 7

    Evleri

    Evleri
  • 8

    Oturma odaları

    Oturma odaları
  • 9

    Mutfakları

    Mutfakları
  • 10

    En sevdikleri eşyaları

    En sevdikleri eşyaları
  • 11

    Hayallerindeki ev

    Hayallerindeki ev
  • 12

    Kiriny ailesi, Rusya (Aylık gelirleri 578 dolar)

    Kiriny ailesi, Rusya (Aylık gelirleri 578 dolar)
    60 yaşındaki Vasiliy emekli, 57 yaşındaki Olga öğretmen. 17 yaşındaki kızları Varvara ise öğrenci. İki odalı evde yaşayan aile, gelirinin yüzde 70'ini yiyeceğe ayırıyor. Hayallerinde bir LCD televizyon almak var.
  • 13

    Evleri

    Evleri
  • 14

    Yatak odaları

    Yatak odaları
  • 15

    Çalışma alanı

    Çalışma alanı
  • 16

    Mutfak

    Mutfak
  • 17

    Hilgenstieler ailesi, Brezilya (Aylık gelirleri 956 dolar)

    Hilgenstieler ailesi, Brezilya (Aylık gelirleri 956 dolar)
    28 yaşındaki Vitor tamirci, 37 yaşındaki Schelina ise satış elemanı. 4 yaşında çocuğu olan çift, üç odalı bir evde yaşıyor. Gelirlerinin yüzde 40'ını yiyeceğe ayıran ailebir araba amayı hayal ediyor.
  • 18

    Evleri

    Evleri
  • 19

    Oturma odaları

    Oturma odaları
  • 20

    Mutfakları

    Mutfakları
  • 21

    Yatak odaları

    Yatak odaları
  • 22

    Helena'nın en sevdiği oyuncağı

    Helena'nın en sevdiği oyuncağı
  • 23

    Moulefera ailesi, Fransa (Aylık gelirleri 2895 dolar)

    Moulefera ailesi, Fransa (Aylık gelirleri 2895 dolar)
    42 yaşındaki Simo tamirci, 39 yaşındaki eşi ise mimar. İki çocuklu aile dört odalı evde yaşıyor. Ayda 600 dolar ev kredisi ödeyen çift, gelirlerinin yüzde 30'unu yiyeceğe ayırıyor. Seyahat etmeyi hayal eden aile en çok Fas'a gitmek istiyor ama henüz bunun için biriktirdikleri bir para yok.
  • 24

    Evleri

    Evleri
  • 25

    Oturma odaları

    Oturma odaları
  • 26

    Mutfakları

    Mutfakları
  • 27

    Çocuk odası

    Çocuk odası
  • 28

    Västibacken ailesi, İsveç (Aylık gelirleri 4883 dolar)

    Västibacken ailesi, İsveç (Aylık gelirleri 4883 dolar)
    35 yaşındaki Jonas ve 38 yaşındaki Tove yönetici olarak çalışıyor. İki çocuğu olan çift, dört yatak odalı evde yaşıyor. Gelirlerinin yüzde 30'unu yiyeceğe ayıran aile, seyahat etmeyi seviyor ve şimdilerde yeni bir araba için para biriktiriyor.
  • 29

    Evleri

    Evleri
  • 30

    Yatak odaları

    Yatak odaları
  • 31

    Mutfakları

    Mutfakları
  • 32

    Çocuk odaları

    Çocuk odaları
  • 33

    Kitaplıkları

    Kitaplıkları
  • 34

    Bi family, Çin (Aylık gelirleri 10.098 dolar)

    Bi family, Çin (Aylık gelirleri 10.098 dolar)
    57 yaşındaki Bi Hua, eşi Yue Hen, yeğeni Meng ve eşi bir arada yaşıyor. Aile şirketinde çalışan Bi'ler, üç yatak odalı bir evde yaşıyor. Aylık gelirlerinin yüzde 30'unu yeme içmeye ayırıyorlar.
  • 35

    Evleri

    Evleri
  • 36

    Oturma odaları

    Oturma odaları
  • 37

    Öğle yemekleri

    Öğle yemekleri
  • 38

    Bir yatak odası

    Bir yatak odası
  • 39

    En değerli eşyaları bir gitar

    En değerli eşyaları bir gitar
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