George Clooney: 400 yıldır hala ırkçılık aşısı bulacağız

03.06.2020 - 10:03
ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından diziyle boğularak öldürülmesi ülke çapında günlerdir protesto ediliyor. Büyük yankı uyandıran olaya, Oscar’lı oyuncu George Clooney de kayıtsız kalmadı.
59 yaşındaki Amerikalı aktör, Daily Beast haber sitesi için ırkçılık konusunda bir makale kaleme aldı. Clooney, ABD'de siyasi liderlik, adalet ve kanun uygulamacılığının sistematik değişimden geçmesi çağrısında bulundu.
ABD'yi kasıp kavuran ırkçılık pandemisiyle mücadele için acil eylem gerektiğinden söz ederek, "George Floyd'un öldürüldüğünden kimsenin şüphesi yok. Dört polis memurunun elinde son nefesini vermesine tanıklık ettik" dedi.
"HEMEN HEMEN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"
Clooney ayrıca, “Bu protestoların ne zaman durulacağını bilmiyoruz. Başka kimsenin öldürülmemesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki hemen hemen hiçbir şey değişmeyecek” ifadesini kullandı.
"BU DA BİZİM PANDEMİMİZ"
"Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret” diyen Clooney, “Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız” ifadesine yer verdi.
Kasımdaki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı koltuktan gönderme çağrısı da yapan Clooney, "Tüm yurttaşlarına eşit şekilde temel adilliği yansıtan politika yapıcılara ve politikacılara ihtiyacımız var. Yağmacılara ateş açmak fikri ırksal köpek düdüğü politikasından başka bir şey olabilirmiş gibi nefret ve şiddet tohumu eken liderlere değil" dedi.
"KALICI DEĞİŞİMİN TEK YOLU OY VERMEK"
“Bu hafta, aşılmaz görünen bu sorunları düzeltmek için ne gerektiğini merak ediyoruz, bu sorunları çözebilmemiz için bu sorunları yarattığımızı unutmayın. Ve bu ülkede kalıcı bir değişiklik getirmenin tek bir yolu var: Oy vermek” diyen Clooney, ABD'ye kalıcı değişim getirmenin tek yolunun seçim olduğu iddiasını makalesine ekledi.