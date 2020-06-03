George Clooney: 400 yıldır hala ırkçılık aşısı bulacağız

"BU DA BİZİM PANDEMİMİZ"

"Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret” diyen Clooney, “Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız” ifadesine yer verdi.