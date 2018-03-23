“George Clooney, Jennifer Aniston ve Brad Pitt için gece buluşmaları düzenliyor”
ntv.com.tr
Hollywood oyuncuları Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in, aktör George Clooney tarafından ayarlanan gece buluşmalarında gizlice bir araya geldiği iddia edildi.
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1ABD’li magazin dergisi “Star”, Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in, George Clooney tarafından ayarlanan gece buluşmalarında sık sık bir araya geldiğini öne sürdü.
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Dergiye konuşan bir kaynak, “George Clooney, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra Brad Pitt’i arayan ilk kişiydi. Jennifer Aniston, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından, Pitt’i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi” ifadelerini kullandı.
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Kaynak, eski eşler için Clooney’in ilk buluşmayı 3 Mart’ta Beverly Hills’de gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, ikilinin bu buluşmada oldukça rahat göründüğünü ve eski günler hakkında sohbet ettiğini sözlerine ekledi.
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Jeninifer Aniston ile Brad Pitt 2000 ile 2005 yılları arasında evli kalmış, Pitt’in Mr. &Mrs. Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından, ünlü çift ayrılık kararı almıştı.
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Pitt ile Jolie, 2005’ten beri süren ilişkilerini 2014 yılında resmiyete dökmüş ve 3’ü evlatlık olan 6 çocuk sahibi olmuşlardı.
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6"Brangelina", geçen yılın ekim ayında boşanma kararı almıştı.
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Aniston ise aktör Justin Theroux ile 2015 yılında evlenmiş, 15 Şubat’ta eşinden boşanacağını duyurmuştu.
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