George Clooney romantik yemek sonrası mutfağa girdi
ntv.com.tr
Eşi Amal Clooney ile birlikte İtalya’nın Venedik şehrinde romantik bir akşam yemeği yiyen George Clooney, yemek sonrası restoranın mutfağına girerek çalışanlara teşekkür etti.
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George Clooney, eşi Amal Clooney ile İtalya’nın Venedik şehrinde romantik bir akşam yemeği yedi.
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58 yaşındaki oyuncu, 41 yaşındaki insan hakları avukatı eşi ile Da Ivo adlı restoranda yemek yedikten sonra restoranın mutfağını ziyaret etti.
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Yemeklerden ve hizmetten duyduğu memnuniyet nedeniyle mutfak personelini tebrik eden Clooney, çalışanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Mutfak ziyareti sonrası George Clooney, eşi Amal Clooney ile birlikte restorandan ayrılıp tekneye bindi.
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Ünlü aktör, son olarak İtalya'nın Como bölgesindeki evinde Barack Obama ve ailesine ev sahipliği yapmasıyla gündeme gelmişti.
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Clooney, Obama ile birlikte tekne turunda görüntülenmişti.