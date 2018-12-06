George Clooney’nin eşi Amal Clooney’ye BM’den Yılın Küresel Vatandaşı ödülü
ntv.com.tr
Ünlü aktör George Clooney’nin insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Yılın Küresel Vatandaşı’ seçildi. George Clooney, ödül konuşmasında Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen eşi Amal Clooney’nin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.
-
1
George Clooney (57) ve eşi Amal Clooney (40), dün New York’ta düzenlenen 2018 Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği (UNCA) Ödül Töreni’ne katıldı.
-
2
George Clooney’nin insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney, 2018 UNCA Yılın Küresel Vatandaşı ödülünün sahibi oldu.
-
3
Cipriani 42nd Street’te düzenlenen törende, Amal Clooney, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.
-
4
Clooney, ABD Başkanı Trump’ı ‘dünyadaki otoriter rejimlerin gazetecilere baskı uygulamasına yeşil ışık yakmakla” suçladı.
-
5
İkiz çocuk annesi Lübnan kökenli Amal Clooney, törendeki sade şıklığıyla da beğeni topladı.
-
6
George Clooney, insan hakları avukatı eşinin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.
-
7Clooney çifti, tören çıkışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.