George Clooney'nin George Floyd'un avukatına yardım ettiği ortaya çıktı

"400 YILDIR HALA IRKÇILIK AŞISI BULACAĞIZ"

George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından diziyle boğularak öldürülmesi ABD'de uzun süre protesto edilmişti. Büyük yankı uyandıran olaya, geçen yıl Oscar’lı oyuncu George Clooney de kayıtsız kalmamış, Daily Beast haber sitesi için ırkçılık konusunda bir makale kaleme almıştı.

"Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret” diyen Clooney, “Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız” ifadesine yer vermişti.