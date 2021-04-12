George Clooney'nin George Floyd'un avukatına yardım ettiği ortaya çıktı

12.04.2021 - 07:45 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 07:49
ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi vatandaş George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası sürüyor.
George Floyd'un avukatı 'yılın davası' olarak anılan süreç ile ilgili ülke basınına yeni açıklamalarda bulundu. Avukat Benjamin Crump, ünlü oyuncu George Clooney'nin bu hafta kendisine e-posta yoluyla ulaştığını söyledi.
Avukat, Hollywood yıldızının kendisine dava ile ilgili tavsiyeler verdiğini açıkladı.
Avukatın açıklamalarına göre, Clooney savunma tarafının Floyd'un aşırı doz uyuşturucudan öldüğü yönündeki iddiasını çürütmek için şu öneride bulundu:
"Eğer bu konuda bu kadar eminlerse polis memurunun mahkeme salonunda yere yatmak için gönüllü olması ve birinin gelip diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca boynuna bastırmasına izin vermesini talep edin."
Sosyal adalet konularıyla yoğun olarak ilgilenen ve Derek Chauvin davasını yakından takip eden Clooney, Crump'la önceden temas halindeydi.
Clooney'nin bir temsilcisi, oyuncu ve yönetmenin Crump'la e-postayla iletişim kurduğunu doğruladı.
Panelist ve sunucu Joy Behar'a konuşan Crump, şunları ekledi:
"Bu dava sırasında uzmanlar, ortalama bir insanın 30 saniyeden 90 saniyeye kadar oksijensiz kalabileceği yönünde görüş bildirecek; George Floyd, 429 saniyeden fazla oksijensiz kaldı ve bu yüzden bu memurun yaptığı kasıtlıydı. Joy Behar, Chauvin'in cezai olarak sorumlu tutulacağına tüm kalbimle inanıyorum ve umarım bu Amerika'da yeni bir emsal teşkil edecek."
Crump, Clooney'nin üç yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella'nın daha iyi bir dünyada büyümesini istediği için toplumsal adaletle ilgili meselelere ilgi duyduğunu söyledi.
Aktör, uluslararası hukuk ve insan hakları avukatı, Lübnan asıllı İngiliz Amal Alamuddin'le evli.
"400 YILDIR HALA IRKÇILIK AŞISI BULACAĞIZ"
George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından diziyle boğularak öldürülmesi ABD'de uzun süre protesto edilmişti. Büyük yankı uyandıran olaya, geçen yıl Oscar’lı oyuncu George Clooney de kayıtsız kalmamış, Daily Beast haber sitesi için ırkçılık konusunda bir makale kaleme almıştı.
"Bir kez daha sokaklarımızda dışa vuran öfke ve hüsran, ilk günahımız kölelikten beri ülke olarak ne kadar az olgunlaştığımızın sadece bir hatırlatıcısından ibaret” diyen Clooney, “Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız” ifadesine yer vermişti.