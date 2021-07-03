Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum

İlk bebeğine hamile olan Georgia Fowler, “Çok şanslı bir gebelik dönemi geçiriyorum ve vücudumun değişmesini izlemeyi seviyorum. İçimde minik bir melek büyüyor” dedi.

03.07.2021 - 09:33

Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum - 1
Georgia Fowler, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Sağlıklı atıştırmalıkları, balık ve büyük salataları sevdiğini belirten model, “Haftada 1-2 kez kendimi ödüllendiriyorum. Bu da ya bir çikolata oluyor ya da bisküvi” ifadelerini kullandı.

Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum - 2
İlk bebeğine hamile olan 29 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu/model, hamilelik süreciyle ilgili konuştu.
Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum - 3
Çok şanslı bir gebelik dönemi geçirdiğini söyleyen Fowler "Vücudumun değişmesini izlemeyi seviyorum. İçimde minik bir melek büyüyor" dedi.

Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum - 4
Güçlü bir beden için pilates yaptığını belirten Georgia Fowler, hayatının en büyük değişikliği için zihinsel olarak da hazırlandığını ve şimdiden çok heyecanlı oldugunu itiraf etti.

Georgia Fowler: Vücudumun değişmesini seviyorum - 5
Bebek için alışveriş yapıp yapmadığı sorulan Fowler, “Bebek arabası, mama sandalyesi gibi büyük ihtiyaçları şimdiden aldım” dedi ve ekledi: “Kendim için de lüks ama ikinci el sitelerden alışveriş yapmayı seviyorum.”

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