Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı

Hollywood yıldızı Gerard Butler, önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. Otomobilini bir benzin istasyonuna park eden Butler, radyoda müzik dinlerken birden başı öne düştü ve derin bir uykuya daldı.
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09.04.2021 - 06:51
300 Spartalı filmiyle kariyerinde zirve yapan, son olarak Greenland filminde John Garrity karakterine canlandıran Gerard Butlergeçtiğimiz gün Malibu'da eşine hiç rastlanmadık bir şekilde görüntülendi.
Aracını bir benzin istasyonuna park eden İskoç oyuncu sonra da radyoyu açtı.
51 yaşındaki aktör, müzik dinlerken birden bire başı öne düştü ve derin bir uykuya daldı.
Butler, o esnada ne basın mensuplarının konuşmalarını ne de fotoğrafını çekildiğini farketmedi.
Bir saat sonra uyanan İskoç oyuncu, kalkıp otomobiliyle ilgilendi.
Gerard Butler, daha sonra da maskesini takıp etrafta kısa bir yürüyüş yaptı.
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