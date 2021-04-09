Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı

Hollywood yıldızı Gerard Butler, önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. Otomobilini bir benzin istasyonuna park eden Butler, radyoda müzik dinlerken birden başı öne düştü ve derin bir uykuya daldı.

09.04.2021 - 06:51

Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 1
300 Spartalı filmiyle kariyerinde zirve yapan, son olarak Greenland filminde John Garrity karakterine canlandıran Gerard Butler geçtiğimiz gün Malibu'da eşine hiç rastlanmadık bir şekilde görüntülendi.


Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 2

Aracını bir benzin istasyonuna park eden İskoç oyuncu sonra da radyoyu açtı.

Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 3
51 yaşındaki aktör, müzik dinlerken birden bire başı öne düştü ve derin bir uykuya daldı.

Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 4
Butler, o esnada ne basın mensuplarının konuşmalarını ne de fotoğrafını çekildiğini farketmedi.

Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 5
Bir saat sonra uyanan İskoç oyuncu, kalkıp otomobiliyle ilgilendi.

Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 6
Gerard Butler, daha sonra da maskesini takıp etrafta kısa bir yürüyüş yaptı.

Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı - 7
Avukatlıktan Hollywood yıldızlığına / Haber Detay-Tıkla Oku

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER