Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı

300 Spartalı filmiyle kariyerinde zirve yapan, son olarak Greenland filminde John Garrity karakterine canlandırangeçtiğimiz gün Malibu'da eşine hiç rastlanmadık bir şekilde görüntülendi.

Aracını bir benzin istasyonuna park eden İskoç oyuncu sonra da radyoyu açtı.

51 yaşındaki aktör, müzik dinlerken birden bire başı öne düştü ve derin bir uykuya daldı.

Butler, o esnada ne basın mensuplarının konuşmalarını ne de fotoğrafını çekildiğini farketmedi.



