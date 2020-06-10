Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde

Hollywood'un ünlü çifti Gerard Butler ve Morgan Brown, Malibu tatilinde sörf dönüşü ATV araçlarında görüntülendi.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:23 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:25

Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde - 1

Hollywood’un ünlü oyuncu çifti Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu’da görüntülendi.

Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde - 2

50 yaşındaki İskoç oyuncu Butler ile uzun süredir birlikte olduğu 49 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brown, sörf dönüşü ATV araçlarında görüldü.

Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde - 3

E-Z-GO Express 4×4 ATV’lerinde keyifli görünen çifte bir arkadaşları ve köpekleri de eşlik etti.

Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde - 4

Tatilde sık sık sörf yapan çift, birkaç gün önce birlikte bisiklet sürerken görülmüştü.

Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde - 5

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çift, 2017’nin sonbaharında büyük bir ayrılık yaşadıktan sonra Ağustos 2019’da yeniden bir araya gelmişti.

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