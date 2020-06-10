Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:23 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:25
Hollywood’un ünlü oyuncu çifti Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu’da görüntülendi.
50 yaşındaki İskoç oyuncu Butler ile uzun süredir birlikte olduğu 49 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brown, sörf dönüşü ATV araçlarında görüldü.
E-Z-GO Express 4×4 ATV’lerinde keyifli görünen çifte bir arkadaşları ve köpekleri de eşlik etti.
Tatilde sık sık sörf yapan çift, birkaç gün önce birlikte bisiklet sürerken görülmüştü.
İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çift, 2017’nin sonbaharında büyük bir ayrılık yaşadıktan sonra Ağustos 2019’da yeniden bir araya gelmişti.