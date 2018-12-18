Geriden gelen Bold Pilot liderliği aldı (14 -16 Aralık 2018 gişe rakamları)
Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan efsane yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş ile aşkı Begüm Atman'ın hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon, yaklaşık 256 bin seyirci tarafından izlendi. İlk hafta beklenenin altında kalarak zirveyi Kafalar Karışık filmine kaptıran Bizim İçin Şampiyon, halk arasında fısıltı gazetesi olarak adlandırılan kulaktan kulağa yayılma ile seyirci rakamını artırarak gişenin yeni lideri oldu. İşte hafta sonunun (14 - 16 Aralık 2018) Box Office Türkiye seyirci rakamları...
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1
Donbass724
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2
Yılbaşı Sürprizi1.099
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3
Aşk Bu Mu?12.104
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4
Bana Bir Soygun Yaz 237.389
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5Haftanın yeni filmleri arasından ilk beşe girmeyi başaran tek yapım ise Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) oldu.
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6Sekizinci hafta sonunda 108.243 bilet satan ve toplamda 6 milyon seyirciyi geriden bırakan Müslüm, 1989 yılından bu yana tutarlı bir şekilde tutulan Box Office Türkiye tarihinde bu başarıya imza atamayı başarabilen altıncı yapım oldu.
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7Bir önce hafta sonunun seyirci bazında gişe lideri olan Kafalar Karışık ise 168.869 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu.
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8Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı Hedefim Sensin, üçüncü hafta sonunda 189.508 seyirci tarafından izlenerek listede ikinci sırada yer aldı.
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9Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Bizim İçin Şampiyon, gösterimdeki ikinci hafta sonunda seyirci saysını 30,8% arttırarak Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Hafta sonunda 255.703 seyirci tarafından izlenen film, on günde toplamda 632.438 seyirciye ulaştı.