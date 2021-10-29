Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası

ABD'li model Gigi Hadid ile Zayn Malik 6 yıllık ilişkilerini noktaladılarını duyurdu. Yıldız modelin annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Açıklama yapan Malik, "Yolanda Hadid’e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum" dedi.

Haberler 29.10.2021 - 14:16

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası - 1

ABD’li ünlü model ile şarkıcı Zayn Malik ayrıldıklarını açıkladı.


Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası - 2

sebebinin olarak Malik’in Hadid ailesiyle yaşadığı sıkıntılar olduğu iddia edildi.


Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası - 3

TMZ’nin haberine göre Hadid’in annesi Yolanda Hadid, Malik’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.


Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası - 4

İddiara yanıt veren Malik, "Yolanda Hadid’e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir" açıklamasında bulundu.

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası - 5

6 yıldır birlikte olan ikilinin Khai adında bir yaşında bir çocukları bulunurken, velayet konusunda nasıl bir adım atacakları merak ediliyor.

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