Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrıldı: Şiddet iddiası

Haberler 29.10.2021 - 14:16
ABD’li ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik ayrıldıklarını açıkladı.
Ayrılık sebebinin olarak Malik’in Hadid ailesiyle yaşadığı sıkıntılar olduğu iddia edildi.
TMZ’nin haberine göre Hadid’in annesi Yolanda Hadid, Malik’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.
İddiara yanıt veren Malik, "Yolanda Hadid’e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir" açıklamasında bulundu.
6 yıldır birlikte olan ikilinin Khai adında bir yaşında bir çocukları bulunurken, velayet konusunda nasıl bir adım atacakları merak ediliyor.