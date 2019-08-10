Gigi Hadid tatilde soyuldu
ntv.com.tr
Kardeşi Bella Hadid ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapan Gigi Hadid, soyulduğunu söyleyerek, “Mikonos’u kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın” dedi.
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Kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yaptı.
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24 yaşındaki süper model, sosyal medya paylaşımında, tatildeyken soyulduğunu söyledi.
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Hadid, Instagram paylaşımında, “Oraya asla dönmem. Kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın” dedi.
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Hadid, soygunla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.
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Kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte Mikonos tatili fotoğraflarıyla basında sık sık boy gösteren Hadid, tatilden bol bol fotoğraf paylaşımı yapmıştı.