Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler düğünde
ntv.com.tr
Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid, ünlü moda tasarımcısı Marc Jacobs'un düğününe el ele gitti.
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Süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, dün New York’ta moda tasarımcısı Marc Jacobs’un düğününe katıldı.
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Bella kardeşler, düğünde Marc Jacobs tasarımı kıyafetleriyle dikkat çekti.
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23 yaşındaki Gigi Hadid, pantolon ve ceketten oluşan takım elbise giymeyi tercih ederken 22 yaşındaki Bella Hadid ise korse şeklinde üst, pantolon ve blazer ceketten oluşan bir kıyafet giydi.
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Hadid kardeşler, düğüne el ele geldiler.
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Düğüne ayrıca Cindy Crawford’un model kızı Kaia Gerber de erkek arkadaşı Wellington Grant ile katıldı.
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