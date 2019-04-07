NTV

Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler düğünde

ntv.com.tr

Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid, ünlü moda tasarımcısı Marc Jacobs'un düğününe el ele gitti.

  • 1

    Süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, dün New York’ta moda tasarımcısı Marc Jacobs’un düğününe katıldı.

  • 2

    Bella kardeşler, düğünde Marc Jacobs tasarımı kıyafetleriyle dikkat çekti.

  • 3

    23 yaşındaki Gigi Hadid, pantolon ve ceketten oluşan takım elbise giymeyi tercih ederken 22 yaşındaki Bella Hadid ise korse şeklinde üst, pantolon ve blazer ceketten oluşan bir kıyafet giydi.

  • 4

    Hadid kardeşler, düğüne el ele geldiler.

  • 5

    Düğüne ayrıca Cindy Crawford’un model kızı Kaia Gerber de erkek arkadaşı Wellington Grant ile katıldı.

  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin