Gigi Hadid ve Zayn Malik yeniden birlikte

Ünlü model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik barıştı. 24 yaşındaki ünlü model ile 27 yaşındaki One Direction’ın eski solisti, dün New York’ta el ele görüntülendi.
Çift, Zayn Malik’in 28’inci doğum gününü kutlamak için dışarıdaydı. İkiliye Gigi Hadid’in kardeşleri ünlü model Bella Hadid ile Anwar Hadid ve Anwar’ın sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa da katıldı.
Yaklaşık iki yıl kadar önce çiftin ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Çift, iki yıllık birlikteliğin ardından ilişkilerini bitirmişti. Daha önce nişanlandıkları iddia edilen ikilinin yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.
Ayrılık döneminde The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Onlar artık sevgili değiller, ancak birbirlerini desteklemeye ve yakın ilişki içinde olmaya devam edecekler. Gerçek şu ki, onlar çok uzun zamandır birlikteydi ve farklı şekilde olgunlaştılar. Sahip oldukları çılgın iş temposu ise her ilişkiye baskı uygulayabilecek türden” demişti.
“Ancak bu acıklı bir ayrılma öyküsü değil. İkisinin aldığı ortak bir karar, gelecekte yeniden bir araya gelme fikrine kimse olumsuz bakmıyor, ama onların hayatlarında yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı. Kafalarında farklı bir planlar var" ifadelerini kullanmıştı.
Çift, Ocak 2016’da Malik’in ‘Pillowtalk’ isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı. Yaklaşık 28 ay boyunca birilikte olan ikili, medya tarafından örnek çift olarak gösterilmiş, birçok moda dergisinin kapağını birlikte süslemişti.