Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup

ABD’li model Gigi Hadid, magazincilerden kızının yüzünü mozaiklemesi ricasında bulundu.

07.07.2021 - 08:26

Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 1
Gigi Hadid, sosyal medyadan magazincilere ve fan sayfalarına seslenerek, kızı Khai Malik ile ilgili ricada bulundu.
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 2
Geçtiğimiz eylül ayında kızını kucağına alan ve yüzünü sır gibi saklayan 26 yaşındaki model, şu cümleleri kaleme aldı:

Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 3
“Bebeğimizin büyümesiyle onu her şeyden koruyamayacağımızı fark ettik. New York’u son ziyaretimizde bebek arabasından gölgeliğini kaldırmaya başladı. Bazı paparazilerin New York’ta çektiği çocukların yüzlerini mozaiklediğini görüyorum."

Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 4
"Sevgili paparaziler, basın mensupları ve fan sayfaları, biz kızımızın yüzünü sosyal medyada paylaşmadık. İsteğimiz, onun belirli yaşa geldiğinde istediği şekilde kendini yayınlamasıdır. Olabildiğince normal bir çocukluk geçirmesidir. Kameraya yakalanırsa lütfen yüzünü mozaikleyin. Bu sizin için ekstra çaba ama anne olarak, çocuğum için en iyisini isterim."
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 5
İşte Gigi Hadid'in kızı Khai ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ve New York sokaklarındaki yürüyüşlerinden fotoğraflar...
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 6
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 7
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 8
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 9
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 10
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 11
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 12
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 13
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup - 14

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