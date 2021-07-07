Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup

“Bebeğimizin büyümesiyle onu her şeyden koruyamayacağımızı fark ettik. New York’u son ziyaretimizde bebek arabasından gölgeliğini kaldırmaya başladı. Bazı paparazilerin New York’ta çektiği çocukların yüzlerini mozaiklediğini görüyorum."

"Sevgili paparaziler, basın mensupları ve fan sayfaları, biz kızımızın yüzünü sosyal medyada paylaşmadık. İsteğimiz, onun belirli yaşa geldiğinde istediği şekilde kendini yayınlamasıdır. Olabildiğince normal bir çocukluk geçirmesidir. Kameraya yakalanırsa lütfen yüzünü mozaikleyin. Bu sizin için ekstra çaba ama anne olarak, çocuğum için en iyisini isterim."