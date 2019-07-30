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Gigi ve Bella Hadid kardeşler Mikonos tatilinde

ntv.com.tr

Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid, Mikonos tatilinde birlikte çok eğlendi. Ünlü kardeşlerin suda şakalaşma anları objektiflere takıldı.

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    Süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapıyor.

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    Arkadaş grubuyla tatil yapan kardeşler, plajdaki eğlenceli halleriyle objektiflere takıldı.

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    Denizde şakalaşan 24 yaşındaki Gigi Hadid ile 22 yaşındaki kardeşi, suda güreşirken fotoğraflandı.

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    Kumlarla oynarken de görülen kardeşler, arkadaşlarıyla denizin içinde oturarak neşeli bir sohbete daldı.

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    Üvey ablaları Alana Hadid'in doğum günü için Mikonos'a giden süper model kardeşler, bikinili pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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    İşte Hadid’lerin Mikonos tatilinden yansıyan eğlenceli kareler...

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