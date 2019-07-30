Gigi ve Bella Hadid kardeşler Mikonos tatilinde
ntv.com.tr
Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid, Mikonos tatilinde birlikte çok eğlendi. Ünlü kardeşlerin suda şakalaşma anları objektiflere takıldı.
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Süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapıyor.
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Arkadaş grubuyla tatil yapan kardeşler, plajdaki eğlenceli halleriyle objektiflere takıldı.
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Denizde şakalaşan 24 yaşındaki Gigi Hadid ile 22 yaşındaki kardeşi, suda güreşirken fotoğraflandı.
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Kumlarla oynarken de görülen kardeşler, arkadaşlarıyla denizin içinde oturarak neşeli bir sohbete daldı.
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Üvey ablaları Alana Hadid'in doğum günü için Mikonos'a giden süper model kardeşler, bikinili pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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İşte Hadid’lerin Mikonos tatilinden yansıyan eğlenceli kareler...
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