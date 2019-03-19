Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin kitap sevgisi
Kitap okuma alışkanlıklarıyla bilinen süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, okudukları kitaplarla görüntülendi.
-
1
Ünlü modellerin tüm boş zamanlarını Instagram için selfie çekerek geçirdiklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Gigi ve Bella Hadid kardeşler zamanlarını sadece akıllı telefonlarına ayırmak yerine kitap okumayı tercih ediyorlar.
-
2
Bella Hadid, dün Instagram hesabında, uçakta okuduğu kitabın fotoğrafını paylaştı. Hadid, Stephen King’in son kitabı The Outsider’ı okuduğunu gösterdi.
-
3
Bella Hadid, önceki hafta Paris Moda haftası kapsamında defilelere katılmak üzere bulunduğu Paris’te elinde aynı kitapa görüntülenmişti.
-
4
Hadid, ABD’den Paris’teki Charles de Gaulle Havaalanı’na indiğinde de paparazziler tarafından görüntülenmek istendiğinde yüzünü kitabıyla kapatarak, “Fotoğraf çekmeyin lütfen!” demişti.
-
5Bella Hadid’in korku romanı tercih etmesinin yanında ablası Gigi Hadid ise felsefe kitabı okumayı seviyor.
-
6
Hadid, geçen ay Milano’da Albert Camus’nun en gizemli yapıtı olan Yabancı (The Stranger) adlı kitabıyla görüntülendi.