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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin kitap sevgisi

Kitap okuma alışkanlıklarıyla bilinen süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, okudukları kitaplarla görüntülendi.

  • 1

    Ünlü modellerin tüm boş zamanlarını Instagram için selfie çekerek geçirdiklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

    Gigi ve Bella Hadid kardeşler zamanlarını sadece akıllı telefonlarına ayırmak yerine kitap okumayı tercih ediyorlar.

  • 2

    Bella Hadid, dün Instagram hesabında, uçakta okuduğu kitabın fotoğrafını paylaştı. Hadid, Stephen King’in son kitabı The Outsider’ı okuduğunu gösterdi.

  • 3

    Bella Hadid, önceki hafta Paris Moda haftası kapsamında defilelere katılmak üzere bulunduğu Paris’te elinde aynı kitapa görüntülenmişti.

  • 4

    Hadid, ABD’den Paris’teki Charles de Gaulle Havaalanı’na indiğinde de paparazziler tarafından görüntülenmek istendiğinde yüzünü kitabıyla kapatarak, “Fotoğraf çekmeyin lütfen!” demişti.

  • 5

    Bella Hadid’in korku romanı tercih etmesinin yanında ablası Gigi Hadid ise felsefe kitabı okumayı seviyor.
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    Hadid, geçen ay Milano’da Albert Camus’nun en gizemli yapıtı olan Yabancı (The Stranger) adlı kitabıyla görüntülendi.

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